Lieflijk ogende Waal eiste deze week drie levens

"Ondanks alle waarschuwingen, zien mensen het gevaar vaak niet", zegt Diederik Fleuren, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Afgelopen zondag verdronk een inwoner van Oosterhout in de Waal, hij werd een paar dagen later gevonden in Rossum. Een man uit Andelst werd dinsdag in dezelfde rivier meegevoerd door de stroming en bij Wamel gevonden. Donderdag werd een 13-jarige jongen uit het water gehaald die was gaan zwemmen bij de Echteldsedijk in Tiel.

Vanwege het mooie weer trekken duizenden mensen naar de grote rivieren om daar verkoeling te zoeken. Door de lage waterstand dit jaar zijn de rivieren ondieper en smaller, maar dat maakt het water zeker niet veiliger. De schepen zien zwemmers niet of nauwelijks. De stroming blijft sterk en veranderlijk. Fleuren: "Denk niet dat je de rivier even over kunt steken, want dat haal je niet."

Onder water ontstaan door het scheepvaartverkeer draaikolken die zwemmers naar beneden kunnen trekken. Het lijkt soms wel een mini-tsunami als een groot schip passeert: het water trekt zich terug en stijgt vervolgens snel waardoor het wel tot een meter hoger kan komen. Hierdoor kan het ook al gevaarlijk zijn op plekken waar mensen nog kunnen staan.

Zwemmen in de rivier is strafbaar en zwemmers riskeren een boete van 140 euro. Al is het in de praktijk heel lastig om goed toezicht te houden. "Dat wat we kunnen doen, doen we. Maar onze mogelijkheden zijn beperkt. Je kunt niet elke inham en elk strandje in de gaten houden", zegt Fleuren.

Voorlichting Volgens D66-kamerlid Rob Jetten kan er beter energie worden gestoken in meer voorlichting op scholen én veilige alternatieven. Hij stelde onlangs Kamervragen aan minister Melanie Schultz-van Haegen over het toezicht in de Spiegelwaal bij Nijmegen. In deze nevengeul, die is ontstaan door 'Ruimte voor de Waal', is de waterstroming veel minder sterk en er is geen scheepvaartverkeer. Er wordt naar hartenlust gezwommen en allerlei watersporten uitgeoefend. Jetten: "Het is in elk geval een stuk veiliger en daarmee een prima alternatief voor zwemmen in de rivier zelf." Deze week antwoordde de minister dat zij afspraken gaat maken over het beheer van de recreatie bij de Spiegelwaal, samen met de gemeente, Rijkswaterstaat en de Nijmeegse reddingsbrigade. Jetten constateert dat door diverse projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier de grote rivieren toegankelijker worden voor mensen om te recreëren. "Er ontstaan mooie, veilige alternatieven waar Rijkswaterstaat in een vroeg stadium afspraken kan maken over beheer. Dat lijkt me verstandiger dan achter de feiten aanlopen." Volgens Fleuren zijn er al volop alternatieven om veilig te zwemmen in open water. "Al neemt dat niet weg dat we moeten kijken naar bijvoorbeeld zo'n nevengeul."

