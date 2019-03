Lieflijk Nieuw-Zeeland kent harde extreem-rechtse activisten

Ruige bergen, wilde ongerepte natuur. Het land waar de Lord of the Rings-films werden opgenomen met de adembenemende vergezichten. Ver, ver van Europa. Het land van de jongste vrouwelijke premier, Jacinda Ardern van de Labour Party die gewoon met zwangerschapsverlof ging als minister-president. Zo staat Nieuw-Zeeland bekend.

Lees verder na de advertentie

In dit prettige lieflijke beeld past een gruwelijke aanslag op twee moskeeën in Christchurch met vele tientallen doden eigenlijk niet. Toch opereert er sinds een paar jaar een actieve harde kern van de alt right-beweging, waartoe ook de schutter Brenton Tarrant behoorde.

Jij kunt de genocide op blanken voorkomen. Je land heeft JOU nodig Western Guard

De parlementsverkiezingen van september 2017 in Nieuw-Zeeland waren een eerste doelwit. Via sociale media probeerden Make New Zealand Great Again, Kiwi Alt Right en Young New Zealand First de geesten rijp te maken voor een land zonder migranten. Ook richten zij zich tegen de islam. Opmerkelijk genoeg is slechts 1,6 procent van bewoners van Nieuw Zeeland moslim. Een kwart daarvan is migrant, de rest is geboren en getogen in Nieuw Zeeland.

White Lives Matter Het symbool van extreem rechtse groepen werd Pepe the Frog, een soort Kermit de Kikker met foute grapjes, vooral op internet, waarop ze strafrechtelijk niet aangepakt kunnen worden. Achter die online activiteiten ontstonden extremere organisaties als de Western Guard en de Dominion Movement. Ze richten zich nooit direct tegen etnische groepen, maar zeggen op te komen voor de blanke, van oorsprong Europese, Nieuw-Zeelanders. Slogans werden listig in elkaar gedraaid: “White Lives Matter”, gestolen van de “Black Lives Matter” beweging in de Verenigde Staten tegen het politiegeweld tegen Afro Americans. Met teksten als “Jij kunt de genocide op blanken voorkomen. Je land heeft JOU nodig”, spraken ze kiezers direct aan op hun eigen huidskleur. Ze probeerden de verkiezingen te beïnvloeden met angstscenario’s. De Dominion Movement ging nog een stapje verder met adelaar- en andere nazisymbolen. De anonieme leden richtten zich ook tegen het communisme, liberalisme, het feminisme, het atheïsme en multiculturalisme, die de oude Europese culturele waarden willen vernietigen. Als disclaimer staat onderaan hun website dat de groep alle vormen van racisme en geweld afwijst.

Migratiebeleid Schattingen van actieve en passieve sympathisanten lopen uiteen van enige tientallen tot honderden aanhangers, meer niet. Na de verkiezingen verdwenen de extreem-rechtse groepen uit beeld tot de aanslag van vrijdag. Een senator van een extreem-rechtse partij, Fraser Anning, haalde keihard uit naar de gemeenschap van moslims en migranten: “De echte oorzaak van het bloedbad met 49 doden is het migratiebeleid van Nieuw Zeeland”. Hij voegde er aan toe dat de aanslag een teken was van de groeiende angst voor de steeds groter worden de aanwezigheid van de islam in het land. Zo stond met de moordpartij en het openlijke politieke statement extreem rechts in Nieuw Zeeland weer in de schijnwerpers.

Lees ook:

Verslagenheid om aanslagen moskeeën Nieuw-Zeeland, dodental op 49 Het dodental van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch is opgelopen tot 49. Ook raakten circa vijftig mensen gewond. De politie waarschuwt dat die getallen nog op kunnen lopen.