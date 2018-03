Liefhebbers van asperges en tulpen komen deze Pasen bedrogen uit

Met ruim vijf graden onder nul werd dit jaar de koudste '28 februari' ooit gemeten. Een late vorst dus. Daardoor bloeien de tulpen laat, mogen de koeien de wei nog niet in en komt het aspergeseizoen pas midden april van de grond. En dat terwijl Pasen dit jaar vroeg valt.

Geen tulpen maar narcissen deze Pasen. "Die kunnen de kou wat beter verdragen", zegt Bart Simerink van bloemenpark Keukenhof. Het park opende vorige week zijn deuren geheel volgens de planning. Alleen zijn nog niet alle vroegbloeiende tulpen uit de bollen gekomen. "De tulpen zijn dit jaar later dan andere jaren. Nog een paar goede dagen zon, dan staat alles in bloei."

Als ze er niet zijn, dan zijn ze er niet. Ik kan de natuur niet dwingen. Aspergeteler Ingrid Vissers

Zo is ook de asperge een echt seizoensproduct. De grond is te koud geweest voor de groente om te kunnen groeien. Normaal gesproken is Pasen een topweekend voor de omzet van de aspergeverkoper. Maar dit weekend heeft aspergeteler Ingrid Vissers uit het Brabantse Alphen nog geen 'wit goud' te koop. “Als ze er niet zijn, dan zijn ze er niet. Ik kan de natuur niet dwingen”, zegt ze.

De 'koeiendans', jaarlijks op 20 maart, is ook nog een paar weken uitgesteld. De beesten mogen na een lange winter in de stal meestal rond Pasen naar buiten, waarbij ze ongeremd huppelen en springen. Maar er is nog niet genoeg gras om de koeien te laten grazen.