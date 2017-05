Lidl wil Amerika veroveren en roffelt eens flink op de borst: ze zijn een partij om rekening mee te houden. Brendan Proctor, topman van Lidl in de Verenigde Staten, kondigt winkelprijzen aan die tot 50 procent lager liggen dan bij andere supermarkten.

De afgelopen drie jaar hebben de Duitsers tientallen miljoenen besteed aan een hoofdkantoor in Arlington, Virginia, en in het zuid-oosten van de VS zijn drie distributiecentra verrezen. Omdat de eerste honderd winkels nieuw worden gebouwd – 1900 vierkante meter, zes gangpaden, veel daglicht – was het flink zoeken naar bouwlocaties.

Op 15 juni openen de eerste winkels, zei Proctor deze week, in de staten Virginia, North en South Carolina. Het zijn er na de zomer twintig en over een jaar honderd. Ze komen aan de oostkust, zo tussen New Jersey en Atlanta, en leveren samen 5000 banen op. Lidl is al bezig met toekomstige uitbreiding in Ohio en Texas. Kenners voorzien 330 winkels in 2020, meer nog als Lidl ook overgaat tot overnames.

Een kos­ten­be­spa­ring is ook dat klanten bij de kassa zelf hun spullen inpakken, veel andere ketens hebben daar personeel voor.

Kostenbesparing De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs, volgens Lidl is die formule een gat in de Amerikaanse markt. In eenvoudige opstellingen vinden klanten vooral private labels, speciaal voor Lidl geproduceerde producten die goedkoper zijn dan A-merken. Een kostenbesparing is ook dat klanten bij de kassa zelf hun spullen inpakken, veel andere ketens hebben daar personeel voor. Het ezelsbruggetje ‘Lidl rijmt op needle’ helpt Amerikanen met die lastige naam. Lidl opende in de jaren zeventig de eerste moderne winkels in Duitsland. Twee decennia later was de keten klaar voor het buitenland: eerst Frankrijk, daarna Groot-Brittannië en in 1997 Nederland. Wereldwijd heeft Lidl inmiddels ruim 10.000 winkels. De VS zijn het 28ste land. Aldi stak de oceaan al in 1976 over en heeft nu een marktaandeel van 1 procent: te weinig om de opmars van Lidl rustig af te wachten. Aldi geeft daarom 1,4 miljard euro uit om 1300 bestaande vestigingen op te knappen en 650 nieuwe te bouwen.

Concurrentie Maar ook de grootste keten in de VS houdt de nieuwkomer in de gaten. Wal-Mart doet prijsvergelijkingen, zoekt naar besparingen en dringt bij leveranciers aan op lagere prijzen. Het doel is 15 procent lager uit te komen dan de concurrentie. Managers van winkelketen Kroger zijn zelfs in Europa gaan kijken hoe supermarkten er de strijd aangaan met discounters. Ook deze keten kondigt prijsverlagingen aan. Grote leveranciers zoals Procter & Gamble, Unilever en Nestlé zijn bang marge in te moeten leveren in een prijzenoorlog tussen de winkelketens. Die prijzen staan al onder druk, want de voedselprijzen in de VS dalen al zeventien maanden op rij. Proctor zegt dat Lidl zich gemakkelijk aanpast aan nieuwe omstandigheden. Een eigenschap die de kans op overleven flink vergroot.

