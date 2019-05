Lichtgewonden na in bomaanslag Lyon

De dienst terreurbestrijding van het parket in Parijs heeft de coördinatie van het onderzoek overgenomen van de lokale politie.

Een zak of pakket gevuld met schroeven, bouten of spijkers ontplofte vanmiddag voor een bakkerswinkel in de autovrije rue Victor-Hugo, vlak bij Place Bellecour. In verband met de zaak, door president Emmanuel Macron omschreven als een ‘aanslag zonder dodelijke slachtoffers’, is de politie op zoek naar een man van 30 à 35 jaar die vlak voor de explosie daar rijdend op een fiets is gezien. De verdachte staat op beelden van bewakingscamera's.

Het voetgangersgebied rond de plek is ontruimd en afgezet. Elf slachtoffers zijn uit voorzorg naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Niemand liep ernstig letsel op. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is onderweg naar Lyon om zich op de hoogte stellen. Premier Edouard Philippe zegde een bijeenkomst voor de Europese verkiezingen af. De Fransen gaan zondag naar de stembus.