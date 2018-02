Licht gegeneerd bekeek ik na de geboorte van Willem-Alexander de krant

Ik liep naar de redactie van Trouw, die destijds onderdak vond in een enigszins onduidelijk pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal, ter hoogte van de postzegelmarkt. Naast het stoepje dat voerde naar de laaggelegen ingang van het gebouw, stond op een standaard een bak met verse kranten. Aan deze bak was een glazen, althans doorzichtig busje bevestigd, in de gleuf waarvan je werd geacht een kwartje (meen ik dat het nog was) te gooien alvorens een krant te pakken.

De nachtredactie had ditmaal, constateerde ik, wel heel erg grote kopletters uit de kast gehaald. Anders moest ik me altijd over de bak buigen om te kijken wat 'de opening' van de krant was, maar deze morgen kon ik uit de verte... nou ja, enkele passen van de bak verwijderd... zien wat Trouw als belangrijkste nieuws had te melden: Nederland één juichkreet: een PRINSJE

Nou-nou, dacht ik, had dit niet wat kalmer gekund? Een voorbijganger wierp een blik op de uitgestalde kranten en grijnsde in mijn richting: "Ik heb er niks van gehoord!"

Een licht gevoel van gène bekroop me en ik ging haastig naar binnen.

Republikeinen

In ons redactielokaal debatteerden collega's over de uitbundigheid waarmee de nachtredactie de geboorte van het koninklijke hoogheidje onder de aandacht van de lezers had gebracht.

Ik mengde me terstond in de discussie en hield mijn gehoor voor dat Trouw als calvinistische krant... want dat waren we toen nog, al vertoonden zich reeds de eerste slijtageplekken... hierover sober had moeten berichten, aangezien calvinisten van huis uit republikeinen zijn. "Gedenk 1581!", voer ik voort. In dat jaar immers lieten onze calvinistische voorvaderen koning Philips II weten dat hij het niet goed deed en dat zij hem daarom afzworen. Sedertdien zijn wij, zolang de calvinisten het hier voor het zeggen hadden, een republiek geweest - alsjeblieft.

''t Is een hoogst eigenaardige familie...' Trouw-hoofdredacteur Bruins Slot over de Oranjes

Voor een zekere vorm van Oranjeliefde liet ik ruimte, en gepaste blijdschap over de voorspoedige komst van het prinsje achtte ik toelaatbaar, maar uitgelaten blijken van koningsgezindheid wees ik af.

Deze visie heb ik later nog eens uitgedragen voor lezers, die ontstemd waren over de naar hun oordeel te geringe afmetingen van een foto van een jarige prins in onze kolommen. Ik ontving geen bijval en daarom probeerde ik het met een grapje voor de kerksen onder de bezwaarden: "U zingt toch graag uit volle borst Psalm 146 vers 2: Vest op prinsen geen betrouwen / waar men nimmer heil bij vindt...?"

Maar er kon geen lachje af.