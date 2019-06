Lichamen van groep vermiste klimmers eindelijk gevonden in de Himalaya

Naar één lichaam wordt maandag nog verder gezocht. De nog niet officieel geïdentificeerde lichamen zijn meegenomen naar een nabijgelegen basiskamp. De reddingswerkers vonden ook nog gereedschappen en ander materiaal dat de klimmers bij zich hadden.

Lees verder na de advertentie

De Indiase autoriteiten waren al bijna een maand op zoek naar de vier Britten, twee Amerikanen, een Indiër en een Australiër op de 7826 meter hoge berg Nanda Devi, de op een na hoogste piek in India. In het gebied was sprake van zware sneeuwval en lawines.

De expeditie bestond oorspronkelijk uit 12 mensen en werd geleid door de in Groot-Brittannië gevestigde berggids Martin Moran. De groep bereikte op 22 mei het tweede basiskamp op 4870 meter hoogte, waarna aan het laatste deel zou worden begonnen. De plaatsvervangend leider van de expeditie, de Brit Mark Thomas, keerde echter al snel met drie anderen naar het tweede basiskamp terug. Een dag later verloor hij het radiocontact met de andere acht klimmers.

Het team had op 26 mei terug moeten keren naar het basiskamp, maar kwam daar nooit aan.