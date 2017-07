Lichamen illegalen gevonden in vrachtwagen op parkeerplaats Walmart in Texas

De acht zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De temperatuur in de Texaanse stad was gisteren op het warmste moment van de dag 38 graden.

Lees verder na de advertentie

De politie heeft niet bekendgemaakt van wie de vrachtwagen is, maar heeft de bestuurder ervan gearresteerd. Ze gaat ervan uit dat er sprake is van mensensmokkel. De Amerikaanse immigratiedienst is bezig te achterhalen wat de status is van de slachtoffers.

Politiechef William McManus zegt in een persverklaring op Facebook dat de lichamen gevonden werden na een telefoontje van een medewerker van Walmart, die benaderd werd door een van de inzittenden van de vrachtwagen die om water vroeg.

Op videobeelden is volgens McManus te zien hoe verschillende voertuigen de parkeerplaats op rijden en sommige nog levende inzittenden ophalen. Anderen zouden ontsnapt zijn en zijn het nabijgelegen bos in gevlucht. In de vrachtwagen was geen airco of water aanwezig.

Onder de doden zouden ook twee jonge kinderen zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.