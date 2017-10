Lichaam vermiste Anne Faber gevonden

Maandag werd in Den Dolder de 27-jarige man Michael P. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Faber. Woensdagavond vertelde hij de politie waar het lichaam van Faber lag. In dit gebied, bij het Nulderpad in de buurt van Zeewolde, was nog niet eerder gezocht. Nu het lichaam van Anne Faber is gevonden wordt P. ook verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Lees verder na de advertentie

Er veel vragen bij de familie, zoals waarom P. 'vrij rondliep'

Michael P., heeft in Zeewolde gewoond. Hij is een zedendelinquent die voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes van 16 en 17 jaar in Nijkerk in 2010, een celstraf van elf jaar kreeg opgelegd. Hij zat in Den Dolder in de forensisch-psy­chiatrische kliniek Altrecht Aventurijn waar hij onder begeleiding werd voorbereid op zijn geleidelijke terugkeer in de samenleving, nadat twee derde van zijn straf was verstreken.

Het slechtste scenario is vandaag uitgekomen, zei Hans Faber, de woordvoerder van de familie, in een reactie. Volgens hem zijn er veel vragen bij de familie, zoals waarom P. 'vrij rondliep'.

De zoektocht naar Anne Faber © Brechtje Rood

Nu het lichaam van Faber is gevonden wordt verder sporenonderzoek verricht. Op basis van onder meer feiten, tips en camerabeelden hopen de politie erachter te komen wat er precies is gebeurd.

Het gebied bij het Nulderpad werd afgelopen nacht al afgezet en bewaakt door de ME. Forensische experts deden onderzoek, onder wie medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). “Dit onderzoek gebeurt zorgvuldig om geen sporen te vernietigen en het zal langere tijd in beslag nemen", vertelde een politiewoordvoerder eerder vandaag over de forensisch specialisten. "Ze werken van buiten naar binnen in een straal van 150 meter naar de specifieke plek waar we vermoeden dat Anne Faber ligt. Eerst wordt met honden en materieel het gebied in beeld gebracht. In dat gebied wordt gezocht naar sporen en grondverstoringen.''