Lichaam Spaanse peuter (2) na moeizame zoektocht in put aangetroffen

Spaanse reddingswerkers zijn er na 13 dagen eindelijk in geslaagd om de Spaanse peuter Julen te traceren. Het lichaam van het jongetje werd vannacht om 01.25 uur gevonden. Het 2-jarige jongetje was op zondag 13 januari in Totalán, vlakbij Málaga, in een boorput gevallen die bijna 110 meter diep is.