Lichaam gevonden in zoektocht naar Joey Hoffmann in Turkije

Rond 07.00 uur Nederlandse tijd werd het lichaam ontdekt door een hond van de Turkse politie. De familie van Hoffmann is meteen op de hoogte gebracht. Het lichaam werd gevonden in een droge bedding aan de voet van een berg.

Joey Hofmann was al ruim een maand spoorloos. Hij was het laatst gezien in gezelschap van een echtpaar, eveneens uit Haaksbergen.

De zoektocht vond maandagochtend plaats in een gebied van 100 hectare waar nog niet eerder was gezocht. Op de vindplek, bij een steengroeve, staan een tiental politieauto's en een legertruck vol met militairen.

De afgelopen weken heeft de Turkse politie tevergeefs naar de Nederlander gezocht. Een team van de Nederlandse zoekhondenstichting Signi is afgelopen weekend aangekomen in Turkije. Dat team wilde deze week helpen bij het zoeken naar Hoffmann. Dat gebeurt op eigen initiatief maar wel in overleg met de familie en met de Turkse en Nederlandse politie.

