Lichaam gevonden in Bunschoten

De politie heeft nog niet bekendgemaakt wiens lichaam het is.

In Bunschoten is zondag een grote particuliere zoekactie gestart naar de vermiste Savannah. Het veertienjarige meisje is donderdag voor het laatst gezien. Honderden mensen hebben het gebied uitgekamd.

Het lichaam is gevonden bij het industrieterrein De Kronkels, aan de rand van Bunschoten. Overigens niet door de groep vrijwilligers, maar door een voorbijganger die de politie inschakelde.

De politie heeft het onderzoek inmiddels opgeschaald. De technische recherche is gearriveerd en er is onder meer een helikopter ingezet om beelden vanuit de lucht te maken. Een woordvoerder kon niet zeggen hoelang het duurt voordat er duidelijkheid is over de identiteit van het slachtoffer.

Achterveld In Achterveld, zo'n 20 kilometer van Bunschoten, werd vrijdag een veertienjarig meisje dood in het water gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gebracht. Volgens de politie was er geen verband met de vermissing van Savannah. Mensen in Bunschoten maakten zich echter grote zorgen en besloten daarom een zoekactie naar Savannah te starten. Volgens de initiatiefnemers kwamen er zondag zo'n zevenhonderd mensen uit het hele land helpen. Lees ook: Omgebracht meisje (14) gevonden in sloot in Achterveld

