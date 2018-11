Lichaam Corrie van der Valk na 17 jaar gevonden

De Belgische politie meldde vandaag dat haar stoffelijke resten zijn gevonden in een graf. De vermissing werd destijds in de media breed uitgemeten, omdat zij lid was van de beroemde Van der Valk-familie.

Wat er zeventien jaar geleden precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. Volgens de Belgische politie is zij in ieder geval vrij snel na haar vermissing overleden. Belgische media stellen dat de vrouw in 2001 betrokken is geweest bij een treinongeluk in Namen en daarna niet meer geïdentificeerd kon worden. Zij zou daarom anoniem zijn begraven.

De politie heeft haar lichaam ontdekt in een grote actie om anonieme graven in België te openen voor dna-onderzoek. Er is toen een match gevonden met Corrie van der Valk. Een familielid zei tegen De Telegraaf dat zelfmoord niet is uitgesloten. “We zijn bedroefd, maar ook opgelucht dat er na zoveel jaar duidelijkheid is.” De familie komt later vandaag met een verklaring.

Corrie van der Valk was getrouwd met Nico van der Valk, achterneef van de grote man achter het bedrijf, Gerrit van der Valk. Samen met zijn vrouw werkte hij in de Van der Valk-vestiging in Nuland, waarbij hij in de keuken werkte en zij bij de receptie.

Op 7 januari 2001, was ze door haar man Nico voor het laatst gezien bij het drinken van een kop koffie. In de dagen daarna sloeg de familie geen alarm, omdat zij wel vaker een paar dagen wegbleef zonder anderen dat te melden. Nadat zij ook niet op een verjaardagsfeest verscheen is de familie naar de politie gestapt. Zoektochten leidden nergens toe.

Twee maanden na haar verdwijning is haar man Nico aangehouden als verdachte. De twee waren niet officieel gescheiden, maar hadden wel elk hun eigen leven. Na drie weken lieten zij hem weer vrij, omdat er niets op wees dat hij iets met de verdwijning te maken had. De familie zelf is er altijd van uitgegaan dat ze bewust besloten heeft elders een ander leven te gaan leiden.

In 2002 is het politieonderzoek stil gezet. Zes jaar later is Corrie van der Valk officieel dood verklaard.