Libanon en Hezbollah kondigen staakt-het-vuren af in grensstrijd tegen IS

Zowel Beiroet als Hezbollah en het Syrische leger stelden dat zij na acht dagen strijd terrein hebben geboekt op IS, dat aan de Syrisch-Libanese grens nog één enclave bezet. De strijdende partijen claimen dat de extremisten steeds verder in een hoek worden gedreven in het dorre, bergachtige gebied.

Beiroet benadrukt dat het in zijn offensief tegen IS bij zijn grens niet samenwerkt met Hezbollah en het Syrische leger

Het Libische leger, dat gesteund wordt door de VS, liet weten dat er een staakt-het-vuren is afgekondigd om met IS te onderhandelen over het lot van negen Libanese soldaten. Zij werden in 2014 gevangengenomen toen militanten van IS en Al-Qaida de grensstad Aral bestormden. Verwacht wordt dat de soldaten zijn omgekomen en in bezet gebied zijn begraven.

Overeenkomst Hezbollah en het Syrische leger stelden in een gezamenlijke reactie dat het staken van het offensief het begin is van wat een ‘uitgebreide overeenkomst’ moet worden om alle gevechten in het gebied te beëindigen. Beiroet benadrukt in het offensief tegen IS bij de grens niet samen te werken met Hezbollah en het Syrische leger, dat vanaf de andere kant van de grens tegen IS vecht. Het Libanese leger ontvangt militaire steun van de VS, en zou zijn relatie met Washington onder druk zetten als zou blijken dat het samenwerkt met het regime van de Syrische president Assad en de sjiitische militantengroep Hezbollah, dat internationaal gezien wordt als terroristische organisatie.

