Li Rui (1917-2019): Een van de weinige communisten die kritiek durfde te leveren op zijn partij

Maar Li's dochter bleef weg, en liet weten de plechtigheid af te keuren. Een staatsbegrafenis was het laatste wat haar vader had gewild.

De controverse was tekenend voor Li, die zijn hele leven een ambivalente verhouding had met de Communistische Partij van China (CPC). De voormalige partijfunctionaris, die op 101-jarige leeftijd overleed, werd gerespecteerd om zijn enorme staat van dienst. Hij was een van de vroegste aanhangers van de CPC, en diende zelfs ooit als persoonlijk secretaris van partijleider Mao Zedong.

Maar tegelijk was hij ook een van de scherpste critici van de communisten. Hij schreef boeken over de historische fouten van Mao, riep de partijtop in open brieven op tot hervormingen, en deinsde zelfs niet terug voor kritiek op president Xi. Hij was een van de laatste partijkaders, aldus Chinakenners, die nog voldoende gezag en aanzien hadden om openlijk kritiek te kunnen uiten.

Li sprak zich uit tegen Mao's plannen. Daar was de Grote Roerganger niet van gediend.

Dat gezag dankte hij aan meer dan acht decennia van inzet voor de partij, al was dat niet altijd even succesvol. In 1937 trad hij als 20-jarige toe tot de communistische partij, hopend dat die democratie zou brengen. Hij klom op binnen het ministerie van waterbronnen, en werd de jongste viceminister van China. In 1958 werd hij door Mao uitverkoren om diens privésecretaris te worden.

Maar Li's verblijf aan de top was van korte duur. Een jaar later viel de vrijmoedige idealist uit de gratie. Toen Mao in 1959 de Grote Sprong Voorwaarts lanceerde, een radicale economische hervorming die tot een enorme hongersnood en naar schatting 30 tot 60 miljoen doden zou leiden, sprak Li zich uit tegen Mao's plannen. Daar was de Grote Roerganger niet van gediend.

Li werd uit de partij gezet en naar een strafkolonie in het ijskoude noorden van China gestuurd, waar hij ternauwernood ontsnapte aan de hongerdood. De jaren daarna bracht hij door in ballingschap in een afgelegen bergdorp, en in de politieke gevangenis van Qincheng, waar hij bijna negen jaar in een isoleercel werd opgesloten.

Pas in 1978, toen Deng Xiaoping aan de macht kwam, werd Li in ere hersteld. Hij kreeg weer een hoge partijfunctie en schaarde zich achter de hervormingsgezinde factie, die in 1989 in diskrediet raakte door het studentenprotest op het Tiananmenplein. Tegen die tijd was Li al vervroegd met pensioen gestuurd, omdat hij geweigerd had om kinderen van partijkaders voor te trekken.