Li Jiao is terug als bondscoach - en deze keer laat de NTTB haar niet tussentijds gaan

Hij snapt dat het enigszins vreemd overkomt, maar verder wil Paul Haldan er geen ingewikkeld verhaal van maken. De technisch directeur van de Nederlandse tafeltennisbond NTTB ziet niet veel kwaad in de afwezigheid van Li Jiao tijdens de nationale titelstrijd in Zwolle. Jiao, die 1 januari in dienst trad als vrouwenbondscoach, speelde zaterdag een competitiewedstrijd met de Spaanse club Alicante.

Voor de buitenwacht klinkt het misschien vreemd, zegt Haldan in Landstede Sportcentrum in Zwolle. “Maar ik heb liever dat ze een dag extra traint met de vrouwen, dan dat ze hier is. Het gaat hier eigenlijk om één partij, de finale. Op de trainingen is ze echt van toegevoegde waarde voor de speelsters. En er is de afgelopen weken veel getraind, in Portugal en op Papendal.”

Bij de contractbesprekingen in november was niet afgesproken dat Jiao present zou zijn op de nationale titelstrijd. Haldan vermoedt dat ze met Alicante afspraken heeft gemaakt over de te spelen duels. Zaterdag kwam Jiao voor de vierde keer dit seizoen in actie voor de nummer vijf uit de Spaanse competitie, en opnieuw bleef ze ongeslagen.

In mei leek er een einde te komen aan de samenwerking tussen de tafeltennisbond en Jiao, die in 1999 naar ons land kwam en vijf jaar later de Nederlandse nationaliteit kreeg. Ze stopte als hoofdbondscoach om in haar geboorteland meer bij haar man en familie te zijn. Haar toekomstige leven zou zich meer afspelen in China en Azië dan in Nederland, liet ze in een verklaring weten.