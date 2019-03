Levi’s wil China een 501 aantrekken

Amerika’s oudste spijkerbroekenmerk Levi’s wil de komende jaren miljarden gaan verdienen in China, India en Brazilië. Levi Strauss & Co is sinds gisteren weer aan de beurs genoteerd en wil het geld dat zo binnenkomt gebruiken voor wereldwijde expansie.

Het bedrijf uit 1853 heeft zware tijden achter de rug, maar ziet de toekomst nu zonnig in. Vorig jaar behaalde Levi Strauss in de Verenigde Staten een netto-omzet van 2,5 miljard dollar en in de rest van de wereld 3 miljard dollar. Het ziet grote kansen in opkomende markten.

China staat voor 20 procent van de wereldwijde kledingmarkt, meldt Levi’s, maar het bedrijf haalt er zelf maar 3 procent van de omzet vandaan. Levi’s wil er nieuwe winkels gaan openen en een band opbouwen met Chinese klanten. In India is het bedrijf al marktleider in spijkergoed, de omzet groeit er zowel via echte winkels als digitaal. Vanuit Brazilië haalt Levi Strauss nog maar 1 procent van de omzet, maar de verkoop is er de afgelopen twee jaar wel met 20 procent gegroeid.

Niet zo lang geleden worstelde Levi’s met een zware schuldenlast en terugvallende verkopen. Het kreeg concurrentie van grote winkelketens zoals Wal-Mart die eigen kledingmerken aanbieden. Verder zat de mode tegen: in Amerika dragen vrouwen net zo lief een yoga- of trainingsbroek. In reactie op die trend heeft topman Chip Bergh de flexibele spijkerbroek geïntroduceerd. Elastisch en dus comfortabel. Verder is het merk opgefrist dankzij samenwerkingen met popsterren zoals Justin Timberlake en Beyoncé.

Nette broek voor casual friday

Levi Strauss heeft flink geïnvesteerd in online-verkoop en is dus minder afhankelijk van warenhuizen. Toch gelooft het nog in winkels. Vorig jaar november opende Levi’s zijn ‘vlaggeschip’ op Times Square in New York. Op die 1600 vierkante meter probeert Levi’s klanten een nieuwe ‘koopervaring’ te bieden. Zo kunnen ze ter plekke een shirt laten printen met een afbeelding naar keuze. Ook heeft Levi’s kleermakers klaarstaan die nieuwe of meegebrachte kledingstukken aanpassen voor de klant.

Nog altijd is de klassieke 501-spijkerbroek een belangrijke pijler van het bedrijf. Dockers, de nettere broek voor casual friday, is een ander belangrijk merk. De markt zit mee in de VS: de jeansverkoop steeg tot 16,7 miljard dollar, na vier jaren van teruggang.

Handelaren van de New York Stock Exchange mogen vandaag spijkerkleding dragen. © REUTERS

Ook tussen 1971 en 1985 stond Levi’s genoteerd aan de beurs. Bij de huidige beursgang hebben de erfgenamen van de Duits-Amerikaanse zakenman Levi Strauss (1829-1902) aandelen met tien keer meer stemrecht dan gewone aandeelhouders. Het aandeel Levi kreeg bij opening van de beurs een prijs van 17 dollar, waardoor het bedrijf 6,6 miljard dollar waard is. In strijd met de kledingvoorschriften droegen handelaren aan de New York Stock Exchange gisteren spijkerstof.