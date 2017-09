Leverancier wil zijn product niet verkopen als euthanasiepoeder

Leverancier Rob Lemmens uit Beek heeft het aantal bestellingen van het middel zien vertienvoudigen sinds de Coöperatie tien dagen geleden bekendmaakte dat een geschikt poeder was gevonden. Dat is, anders dan bestaande middelen, legaal te bestellen. Waar de leverancier eerst hoogstens bestellingen voor ‘enkele klein-verpakkingen per week’ kreeg, zijn dat er nu ‘zes tot zeven per dag’.

Lees verder na de advertentie

De Coöperatie wil de naam van het middel niet bekendmaken, om misbruik te voorkomen. Wie lid wordt, kan na een half jaar de naam horen. De Limburgse leverancier, een van de weinigen die aan particulieren levert, concludeerde begin deze week dat het gaat om een middel dat hij verkoopt. “Ik ben toen op internet gaan kijken en je kunt al snel die conclusie trekken. Blijkbaar doen anderen dat ook.”

Lemmens vraagt sinds gisteren iedereen die het middel wil bestellen om een verklaring waar het middel voor gebruikt zal worden

Lemmens noemt het schandalig dat dit middel hiervoor wordt aangeraden. “Wij verkopen het voor heel andere doelen en nu lijkt het ineens alsof we meewerken aan een manier om een einde te maken aan je leven.” Hij bekijkt met een advocaat de mogelijkheden om te voorkomen dat het poeder op deze manier wordt gebruikt. “Wij verkochten het altijd voor nuttige toepassingen, ook aan particulieren. Die wil je toch liever ook niet teleurstellen.”

Het middel is ook beschikbaar in grootverpakkingen. Hoewel die niet in groten getale extra worden besteld heeft de leverancier toch zijn bedenkingen bij een enkele bestelling. “Zeker als je hoort dat die organisatie het plan had om de stof in een grote partij in te kopen en dan onderling te verdelen.”

Lemmens vraagt sinds gisteren iedereen die het middel wil bestellen om een verklaring waar het middel voor gebruikt zal worden. Het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

De naam van het middel is bij de redactie bekend.

Lees ook: Nieuw euthanasiepoeder kan voor een afschuwelijke dood zorgen

Lees ook: Coöperatie Laatste Wil vindt poeder voor vrijwillig levenseinde

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.