Levenslessen van rocker Jacob de Greeuw: Het is fijn om dingen los te laten

Dat heb ik maar geaccepteerd. En eerlijk gezegd heb ik nu veel meer lol in het maken van muziek. Die nieuwe plaat opnemen was geweldig om te doen. Ik voel me vrij, ik voel me los. Dat was wel eens anders.”

Ik wilde andere muziek gaan maken dan Johan-liedjes. Iets met synthesizers, met soundscapes, ik was heel filmisch aan het denken. En dacht: misschien moet ik de knop om zetten en dat gewoon doen. Dus ging ik in m’n eentje achter mijn computer zitten rommelen. Alleen onbewust kwam ik telkens terug op dat aloude liedjesconcept. Het werden gewoon Johan-songs. Blijkbaar ben ik daar nu eenmaal goed in.

Ons laatste album verscheen in 2009. Een paar maanden later, als een mokerslag, had ik het gewoon gehad. Steeds hetzelfde rondje, steeds dezelfde mensen die zich ermee bemoeiden. Ik haalde er geen lol meer uit. Ik ben vrij impulsief en rigoureus: dan stop ik er gewoon mee.

“Ik keek altijd enorm op tegen andere artiesten. Wauw, hoe verzinnen ze dat allemaal! Waarom kan ik dat niet? Waardoor je gaat denken dat alles wat jezelf maakt troep is. Dat is zo’n valkuil. Intussen heb ik geleerd: je maakt wat je maakt. Niet wat iemand anders maakt.

De soundtrack van die tijd? ‘Songs in the Key of Life’, van Stevie Wonder. Mijn zussen moeten die grijs gedraaid hebben, ik heb hem zo vaak gehoord dat ik er later fysiek misselijk van werd als ik hem weer hoorde. Nu vind ik het een van de waanzinnigste albums ooit - het is goedgekomen.”

Het voordeel van drie oudere zussen was dat we altijd de laatste platen in huis hadden. Als mijn moeder in huis bezig was stond altijd Hilversum 3 aan. Arbeidsvitaminen. Ik heb zo veel verschillende muziek uit die tijd gehoord, dat heeft me wel gevormd.

Wel zag ik mijn vader weinig, hij werkte keihard, hij was vaak moe. Ik weet nog hoe blij ik altijd was als hij vorstverlet had. Dan konden we gaan schaatsen. Ik heb veel van hem geleerd. Kijk nooit op mensen neer. Beoordeel mensen op wat ze doen. Niet op waar ze vandaan komen.

“Ik ben geboren en getogen in Hoorn. Mijn bouwjaar is 1969. Ik ben opgegroeid in een arbeiderswijk, zo’n echte rooie buurt. Mijn vader was stratenmaker. Door keihard te werken kon hij een eigen bedrijf beginnen. Ik heb drie zussen en een broer. We kwamen niks tekort.

Ik ben nooit ambitieus geweest. Misschien ben ik te weinig ambitieus geweest. Als ik ambitieus was geweest had ik in de afgelopen 25 jaar misschien wel twaalf, in plaats van maar vijf albums gemaakt. Maar dan waren het misschien niet zulke sterke albums geweest. En je karakter verander je niet. Dat vind ik ook niet erg. Wel denk ik soms na over hoe het ook had kunnen lopen. Wat was er gebeurd als…”

In 1996 begon Excelsior, we waren met Johan een van hun eerste bands. We namen een demo op met Frans Hagenaars, in Weesp, die was toen net met Ferry Roseboom bezig Excelsior op te zetten. Ze vonden die single blijkbaar zo goed dat we meteen een album mochten maken. Binnen een paar weken hebben we het op plaat gekregen. Ik weet niet meer hoe, we waren heel gefocust, op een gegeven moment was het er gewoon. Ik vond dat echt te gek.

“Mijn zus kocht een gitaar, zo’n oud krot, ze heeft er maar drie keer op gespeeld. Ik nam hem over. Op mijn achttiende zat ik in mijn eerste serieuze bandje. Met jongens van school. Zo ben ik er ingerold. Ik had nooit het plan om popmuzikant te worden. Ik dacht: alleen de heel groten komen op de radio.

Les 4 - Haal iets positiefs uit de duisternis

“Ons tweede album, ‘Pergola’, heb ik grotendeels in m’n eentje gemaakt. Ik zat toen echt in een donkere periode, had sowieso weinig contact met andere mensen. Uiteindelijk is die plaat het relaas geworden van de periode die eraan voorafging.

Ons debuutalbum was in New York opgepikt. We deden een tourtje door de VS. Een platenlabel wilde ons daar wel uitbrengen. Vraag niet hoe, maar het is helemaal ontspoord. Onze manager zat dag en nacht te bellen, advocaten erbij… maar goed. Het is heel jammer. We hadden kunnen werken met Seymour Stein, de ontdekker van Talking Heads, Ramones, Blondie. Met zo iemand werken was toch wel het summum. Maar dat ketste toen af.

Het kwam allemaal tegelijk. Mijn vader overleed vlak daarna, in 1997, ik was 27. Hij had kanker. Non-Hodgkin. Hij was anderhalf jaar ziek geweest. Hij was pas 60.

Ik had geen optredens meer staan. Er waren geen plannen voor nieuwe muziek. Het Amerika-verhaal was mislukt. Daar zit je dan, met je goede debuut. Er waren jongens uit de band gestapt. Ik neem aan dat ik op een gegeven moment onuitstaanbaar werd. Het is nooit zo uitgesproken, maar ik herinner me wel dat de sfeer steeds minder werd. Die jongens zullen gedacht hebben: ja, het is wel goed met je.

Ik klapte in elkaar en kreeg een heel zware depressie. Ik was altijd wel zwaarmoedig, maar het was er nooit zo uit gekomen. Ik herkende het ook helemaal niet. Ik schrok er heel erg van - ik werd bang. Wat is dit, dacht ik, volgens mij wil ik helemaal niet verder. Doodeng. Ik was zo de weg kwijt dat ik niet meer kon denken aan optredens of muziek opnemen.

Ik zat vooral thuis. Met mijn vriendin. Die heeft het heel goed opgevangen, die had wel door dat het mis was. Blijkbaar bleef ik liedjes schrijven, want die zijn later allemaal op ‘Pergola’ terechtgekomen. Iemand vroeg me laatst wanneer ik dat dan precies heb geschreven, maar ik kan me dat allemaal niet herinneren. Mijn toenmalige drummer Wim Kwakman heeft me er echt doorheen getrokken. Die zei: Kom op, dit is fantastisch wat je maakt. Ik hoorde dat echt niet.

‘Pergola’ is vernoemd naar de straat waar ik woonde. Voor toeristen is Hoorn prachtig, met zo’n mooi oud stadscentrum Maar net als elke provinciestad heeft Hoorn ook een enorme buitenwijk die er in de jaren zeventig is neergeplempt. Daar kwam ik natuurlijk terecht en er is niks mis mee als je gewoon gezond bent, maar ik woonde daar in een soort bunker. Een benedenhuis, helemaal van beton, er kwam helemaal geen licht binnen. Ik kwam alleen buiten om boodschappen te doen. Tja. Hoe gaan dat soort dingen.

In alle interviews, bij elk album, in alle recensies komt die depressie terug. Eerst vond ik dat heel erg. Ik dacht: dat ben ik toch niet? Maar eigenlijk ook wel. Ik denk dat ik die periode wel nodig heb gehad om de muziek te maken die ik maak. Ik heb er toch iets positiefs uit gehaald. Het is ook geen probleem meer om erover te praten. Mij is weleens gezegd dat ik ermee koketteer. In mijn gezicht. Maar hállo: mensen vragen er toch naar? Dan geef ik antwoord.”