Levenslange straf is juist onmenselijker geworden, zeggen advocaten

Volgens advocaten van de drie langstzittende gevangenen in Nederland gebruikt minister Dekker (rechtsbescherming) een regeling die is bedoeld om levenslang gestraften perspectief op vrijlating te bieden, juist om dit moeilijker te maken. De regeling ging twee jaar geleden in, nadat Europese rechters de levenslange straf in Nederland als onmenselijk hadden beoordeeld. Verlof moet sindsdien na 25 jaar mogelijk zijn en na 27 jaar moet er een beslissing over gratie zijn.

Nog niemand kreeg gratie en het voorstadium van verlof blijkt een extra drempel. Alle drie proberen per kort geding minister Dekker in beweging te krijgen.

S. is de eerste gevangene over wie het nieuwe Adviescollege Levenslanggestraften adviezen heeft uitgebracht aan Dekker. De minister volgde daarvan wel het advies op om S. maandelijks verlof te gunnen, maar niet de herhaaldelijke aansporing om hem meer vrijheden te gunnen. Onbegeleid verlof is lastig, vermoedt Troost, na het kritische rapport over Michael P., de man die Anne Faber doodde tijdens verlof.

Kort geding

Begin volgende maand is er een kort geding tegen Dekker van de ‘nummer twee’ op de ranglijst van levenslangers. Vorig jaar oordeelde het gerechtshof dat het geen beslissing kon nemen over de gratieroute van Loi Wah C., nu 31 jaar in de cel. Er was geen actuele informatie over C., onder meer over de kans dat hij opnieuw in de fout gaat en over hoe het gaat buiten de cel tijdens zijn verlof. “Zijn recidiverisico is eerder als laag beoordeeld en ik stuurde Justitie meerdere verslagen over hoe het tijdens zijn verlof gaat”, zegt zijn advocaat Mathieu van Linde. “Maar ik moet via de rechter afdwingen dat de staat die informatie aan de rechter geeft.”

Van Linde noemt de houding van Dekker ‘politiek gemotiveerd’ en zegt dat de nieuwe regeling een extra drempel opwerpt. “Voor de toegang tot re-integratie ben je nu afhankelijk van de minister. Ik heb wel eens de indruk dat men erop aanstuurt dat deze groep overlijdt voordat men vrij kan komen.”

Ook volgens Wiene van Hattum, strafrechtjurist en voorzitter van de actiegroep Forum Levenslang, is het in het huidige systeem ‘moeilijker’ om vrij te komen. Dekker liet eerder dit jaar in antwoord op Kamervragen weten dat voor een beslissing over gratie er ook goed geluisterd moet worden naar ervaringen van slachtoffers en nabestaanden. Hij zegt alle informatie te verzamelen voor gratieverzoeken, maar dat het tijd kost om dit zorgvuldig te doen.