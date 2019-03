Levenslang voor aanslagpleger Joods Museum Brussel

De strafmaat voor Nemmouche, die daarbovenop 15 jaar tbs kreeg opgelegd, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie, dat geen ruimte ziet voor verzachtende omstandigheden. Het is daarmee meteen ook de zwaarste straf die hij kon krijgen.

‘De aanslag was niet alleen een aanval op de Joodse gemeenschap maar ook op de fundamenten van onze samenleving’, klonk het. ‘Op onze democratie en onze waarden. Tijdens het hele onderzoek en het proces heeft hij enkel blijk gegeven van misprijzen tegenover het rechtssysteem, en heeft hij geprobeerd zich voor te doen als een slachtoffer van dat systeem, dat zogezegd niet eerlijk zou werken. Zijn houding betekent een gevaar voor de moslimgemeenschap.’

Vreselijk geweld gebruikt

Bij de strafmaat hield het hof ook rekening met het vreselijke geweld dat gebruikt was om vier mensen koelbloedig te doden, met het duidelijke antisemitische karakter van de aanslag en met de provocerende en manipulerende houding van Nemmouche.

De terreuraanslag op 24 mei 2014 eiste de levens van twee Israëlische toeristen en twee museummedewerkers. De wapens, een mitrailleur en een revolver, werden geleverd door Nacer Bendrer. Tegen hem had de aanklager ‘minstens dertig jaar’ celstraf geëist, maar voor hem golden volgens het OM wel verzachtende omstandigheden. Hij had weliswaar niet geaarzeld om zware wapens te leveren aan een man van wie hij wist wat die ermee van plan was, ‘maar hij was zelf niet aanwezig bij de aanslag. Hij is na zijn vrijlating ook niet verdergegaan op het pad van de radicalisering, en heeft empathie en mededogen getoond naar de slachtoffers. Dat bewijst een begin van inzicht in zijn daden en zijn verantwoordelijkheid’, aldus het hof.

Nemmouche werd een week na de aanslag opgepakt in Marseille met de gebruikte wapens en een IS-vlag. Hij had Bendrer leren kennen in een Franse gevangenis. ‘Ik heb er spijt van dat ik dit monster, deze hoerenzoon ben tegengekomen’, zei Bendrer in zijn laatste woord in het Brusselse paleis van justitie.