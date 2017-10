Leven we achter onze cybermuren in schijngeluk?

Ik wist niet wat dat was, een 'clandy'. Dat is zo'n telefoontje dat drugsdealers gebruiken, zei ze. Dus 'clandy' was een afkorting van clandestien. Ik kan me soms verbazen over de taal- en verbeeldingswereld van vijftienjarigen.

Het smartpho­ne­muur­tje tussen ons was even omgevallen

Stiekem verheugden we ons op haar en haar 'clandy', of liever over de afwezigheid van haar iPhone. Smartphones zijn muren binnen een gezin. Misschien zou er zonder die iPhone meer ruimte zijn voor echt contact, of voor een gemeenschappelijke ervaring.

Dat werd - in mijn geval - het samen kijken naar een ander scherm, dat van de televisie. We keken naar The Crown, die dure serie van Netflix over het leven van de Britse koningin.

En zie, er volgden avonden van gedeelde ontroering over de tragiek van het Britse koningschap en de brommende en kromgebogen figuur van Churchill kon rekenen op haar ongedeelde sympathie en affectie, waarschijnlijk zoals ze die ook zou opbrengen voor een puppy.

Omgevallen muurtje Het smartphonemuurtje tussen ons was even omgevallen. Het is alleen maar fair om te zeggen dat ik zelf ook over een iPhone beschik en er ook regelmatig achter verdwijn, om de beeldspraak van de muur getrouw te blijven. Die muur komt ook terug in het langere essay dat filosoof Hans Schnitzler publiceerde onder de titel 'Kleine filosofie van de digitale onthouding'; maar daar is die muur een muurtje dat Plato gebruikte in zijn grotvergelijking. In die vergelijking of allegorie schildert hij een groep mensen die met hun rug tegen een muurtje zitten in een donkere grot, met alleen een schijnsel dat vanachter dat muurtje enig licht in de grot werpt. In dat schijnsel nemen de grotbewoners schaduwen van voorwerpen waar en horen geluiden; die schaduwwereld is voor hen de werkelijkheid, die ze van commentaar voorzien. Maar dan stelt Plato voor deze mensen 'uit die gevangenis van onwetendheid' te bevrijden. In het volle zonlicht van de echte wereld zouden ze zich van hun schijnwereld bewust worden en in staat zijn de waarheid te leren kennen. Schnitzler vergelijkt smartphonegebruikers met Plato's grotbewoners; hun schaduwen zijn hun schermen, ze leven online maar offlife.