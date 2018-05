Leven als Kim Jong-un in Zuid-Korea

Dat merkte de Zuid-Koreaanse muziekproducent Kim Jong-un toen hij onlangs naar Pyongyang reisde, als manager van de populaire band YB. "Ze waren heel verbaasd toen ze op mijn paspoort keken", zegt hij op de website van de BBC. "Ze noemden me de heer Kim, om niet mijn hele naam te gebruiken."

Want in Noord-Korea kan er maar één Kim Jong-un zijn. In Zuid-Korea zijn er daarentegen heel wat mensen met dezelfde naam als de briljante leider, of zijn vader of grootvader. De achternaam Kim komt nu eenmaal heel veel voor in beide Korea's.

De gepensioneerde Kim Il-sung vertelt zelfs dat hij een collega had die Kim Jong-il heette. "Ik was zijn baas. Dus het was net als in Noord-Korea: de zoon volgde de bevelen van zijn vader op."

De meesten kunnen er wel om lachen. "Veel gasten noemen me kameraad-leider", vertelt pensioneigenaar Kim Jong-un.

Hun naam veranderen doen ze niet. De gepensioneerde Kim zou dat wel hebben gedaan als hij in de politiek was gegaan. "Mensen vragen om op je te stemmen terwijl je Kim Il-sung heet, dat is belachelijk."