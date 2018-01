Letselschadeadvocaten in de clinch over Nouri: zijn er fouten gemaakt?

Onduidelijk is of er een verband bestaat tussen die afwijking en het hartprobleem dat Nouri op 8 juli van het afgelopen jaar trof tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen.

De familie van Nouri zegt in een verklaring dat zij 'erg geschrokken is van het nieuws dat bij Abdelhak een hartafwijking is geconstateerd'. "De familie is dit pas recent te weten gekomen door inzage in het medisch dossier dat Ajax, na herhaald en uitdrukkelijk verzoek, aan hen verstrekte. De familie is ervan overtuigd dat ook Abdelhak zelf geen weet van deze afwijking heeft gehad." Volgens het artikel in NRC deelde de KNVB de informatie over de hartafwijking schriftelijk met Ajax. Daarnaast is het ook protocol om de voetballer en diens ouders op de hoogte te stellen, maar hiervoor heeft de voetbalbond geen schriftelijk bewijs in het geval van Nouri, meldt de krant.

Verschillende verklaringen

In een verklaring van de KNVB naar aanleiding van het artikel, stelt de bond echter dat het een speler altijd, zowel mondeling als schriftelijk, informeert als er uit medisch onderzoek afwijkingen blijken. Als een speler ouder is dan zestien jaar hoeft de KNVB niet de ouders te informeren, dat is aan de voetballer zelf. De voetbalbond wil niet specifiek in gaan op de zaak-Nouri. "Of wij bij hem een hartafwijking hebben geconstateerd kunnen we niet zeggen. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim."

Omdat Ajax geen volledige helderheid zou willen verschaffen over wat er precies is gebeurd op 8 juli, heeft de familie een letseladvocaat ingeschakeld. Achter de schermen is volgens NRC een juridisch steekspel gaande tussen beide partijen; ook Ajax heeft een letseladvocaat in de arm genomen. In een verklaring stelt de Amsterdamse club dat het 'net als de familie van Nouri precies wil weten wat er is gebeurd met de speler'. "Het is al enige tijd bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die, net als wij, onderzoek doet. Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee, alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld." Ook Ajax verstrekt geen inhoudelijke informatie aan derden zoals de media, aangezien het hier om een medisch en dus vertrouwelijk dossier gaat. "Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen", aldus de club.

Eerder spraken medici zich tegenover de Volkskrant anoniem hun twijfels uit over de behandeling die op het veld aan Nouri werd toegediend door onder anderen Ajax-clubarts Don de Winter. Op de beelden van de oefenwedstrijd die Ajax in Oostenrijk speelde tegen Werder Bremen, die destijds live werden uitgezonden, zou in de eerste, cruciale minuten nauwelijks activiteit te zien zijn, en zou er dus te laat zijn begonnen met de reanimatie.

Nouri liep door het ongeval ernstige en volgens de artsen blijvende hersenschade op. De twintigjarige Ajacied ligt nog altijd in een ziekenhuis en verkeert in een zeer lage staat van bewustzijn.

