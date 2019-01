Lessen trekken is nog moeilijk in een Waddenzee vol containers

Een makkelijke oplossing om het soort ongevallen te voorkomen waardoor de hele Waddenzee nu vol ligt met leeggelopen containers? Lessen die getrokken kunnen worden uit het verliezen van 270 containers door de MSC Zoe afgelopen week? Die heeft Frans Waals niet. Als consultant containerzeevaart bij Dynamar weet hij niet van een extra stang of bout die geplaatst of aangedraaid kan worden.

Lees verder na de advertentie

“De techniek achter het volladen van een containerschip is al behoorlijk ontwikkeld, daar is goed over nagedacht.” Onderzoek naar de toedracht van het debacle is nodig voor hij dieper op op dit specifieke geval in kan gaan, zegt hij. Daar zal Duitsland, onder wiens vlag het schip vaart, zich nu over buigen.

Toch was het een uitzonderlijk fors verlies. In een heel jaar vallen er wereldwijd samen zo’n 600 containers van schepen, ziet Waals in de cijfers. “Over het algemeen gaat het gewoon goed. Dat komt doordat de boel heus goed vast zit.” De eerste drie of vier lagen containers klikken tussen loopbruggen waar scheepswerkers overheen kunnen lopen. De paar lagen containers daarboven krijgen een stang door hun hoekgaten, zegt Waals.

De boel zit normaal gesproken heus goed vast Frans Waals

“Vanaf de vijfde laag kunnen arbeiders er niet meer makkelijk bij. Toch stapelen de grote schepen wel tot elf. Met zogeheten twistlocks kun je die alsnog allemaal aan elkaar vastklikken.” Als een soort legosteentje dat half over twee andere steentjes is geplaatst, zodat hij die twee verbindt. “Je ziet nu in de Waddenzee hoe stevig die twistlocks zijn. Sommige containers bleven eraan in de lucht bungelen, andere dreven in tweetallen in het water.”

Is het eigenlijk niet juist goed dat de bovenste lagen eraf kunnen vallen? Wie weet kapseist een schip wel als die elf verdiepingen aan tonnen-wegende containers gaan deinen door zwaar weer. Maar dat gevaar speelt niet, zegt Waals. Het zwaartepunt van het schip is zo berekend dat kapseizen er, ook met duizenden containers op zijn rug, niet in zit.

Wel kan vracht zelf vallen als de onderste laag indeukt. Die heeft ruim 200 ton op zich rusten en bij hevige schommelingen door zwaar weer komt de boel soms scheef te staan. Dan dondert het in elkaar, zoals ook het geval lijkt bij de MSC Zoe.

Of er dan echt niets te verbeteren valt? Waals vindt het moeilijk te zeggen. Misschien, zegt hij, heeft de sector toch simpelweg de grens opgezocht qua bulkvervoer op zee.

Lees ook

Vervuiling aangespoelde containers ‘ramp voor de natuur’, leger helpt opruimen Defensie treft voorbereidingen om te helpen met het opruimen van aangespoelde containers en de inhoud daarvan op de Waddeneilanden. De burgemeester van Schiermonnikoog heeft inmiddels een formeel hulpverzoek ingediend.