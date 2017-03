Leren tussen puin en pijn in verwoest Mosul

De ruiten die sprongen toen voor de poort een autobom ontplofte, zijn nog niet vervangen. Alleen in het kantoor van de rector hangt plastic. Maar verder werkt de Hogere Jongensschool in de bevrijde wijk Zuhoor in Oost-Mosul er hard aan de sporen van bijna drie jaar bezetting door de islamitische groep IS uit te wissen.

Lees verder na de advertentie

IS gebruikte scholen als logistieke centra en voor het trainen van rekruten, onder wie lokale mannen en jongens. Een groot deel van die training was ideologisch: de islam volgens IS. En omdat de groep de jeugd nodig had als toekomstige generatie, waren jongeren doelwit.

'Van de 350 studenten in deze school, waren er nog twintig over.'

"De echte uitdaging is niet om het gat van twee jaar in het onderwijs weg te werken", zegt rector Ihad Abdel Ilam in zijn kantoortje, waar de bokalen van gewonnen voetbalwedstrijden weer op de kast staan. Toen IS, of Daesh zoals IS lokaal wordt genoemd, een nieuw onderwijssysteem instelde waar bij het rekenen bommen en tanks werden opgeteld en islamitische geschiedenis en korankennis voorrang kregen, hielden de meeste ouders hun kinderen thuis. "Van de 350 studenten in deze school, waren er nog twintig over."

Daardoor misten de meeste kinderen en jongeren in Mosul twee jaar school, en zijn veel van de 550 leerlingen in de klaslokaaltjes met minstens 45 jongens, waar de docent soms in de deuropening staat om ook de leerlingen op de gang te bereiken, met 18 en 19 jaar eigenlijk te oud. Om twee lesjaren in één te kunnen proppen, gaan ze versneld door de lesstof en blijven tijdens de vakantie op school.

Maar de echte uitdaging is de indoctrinatie, die in alles doorsijpelde: dat het kalifaat geweldig was en dat je daar wel bij moest horen als je een goede moslim wilde zijn. "We moeten de ideologie van Daesh wissen uit de hoofden van de studenten", verklaart de rector. De leraren van zijn middelbare school kregen de opdracht zich daarop te concentreren.

"We vergeleken het leven onder Daesh en na de bevrijding, bespraken dat IS niet de echte islam bracht, en dat ze hun ideeën aan mensen oplegden. We gaven de studenten de ruimte om zelf conclusies te trekken." Abdel Ilam meent dat "zestig procent van die ideeën nu zijn gewist, want de jongens willen verder met hun leven".

Geen salaris

'We weten nu dat hun islam anders is dan de echte islam, en dat we onderscheid moeten maken.'

Studenten halen er hun schouders over op. "We wisten al dat ze slecht waren", zeggen Adnan (16), Mohammed (17) en Yousef (18) bijna in koor. "Dat bleek wel uit wat ze deden, het doden van mensen, de christenen die weg moesten", zegt Adnan. Abdelkader (16) vult aan: "We weten nu dat hun islam anders is dan de echte islam, en dat we onderscheid moeten maken."

Dat mogelijke indoctrinatieprobleem speelt ook voor de leraren, van wie een aantal gedwongen werd les te geven in het aangepaste IS-curriculum. "Ze doen het goed", bezweert rector Abdel Ilah echter, die zelf ziekteverlof wist te regelen om aan die verplichting te ontkomen. "Ze hadden geen keus, ze moesten wel. Het enige probleem is dat ze geen salaris krijgen, want de overheid betaalt ons nog steeds niets." Bagdad zette de betaling aan alle ambtenaren in Mosul stop om te voorkomen dat IS daarvan zou profiteren.

Het is opmerkelijk dat hij meent dat de leraren niet beïnvloed zijn, want internationale hulporganisaties zijn daar wel bezorgd over. Om die reden is Save the Children in de ontheemdenkampen begonnen met speciale trainingen voor onderwijzers en leraren uit Mosul.

De verhalen over de bezetting zijn legio. De jongens beschrijven het als 'leven in hel' en zeggen dat 'het leven was gestopt'. Geen mobieltjes, geen satelliet-tv want schotels werden geconfisqueerd, geen andere muziek dan de eentonige religieuze zang van IS en voetballen mocht alleen zonder de geliefde shirts van FC Barcelona en Madrid.

Mohammed vertelt dat een van zijn vrienden bij het ondergrondse verzet tegen IS zat en werd ontdekt. "Ze hebben hem door het hoofd geschoten." Hijzelf werd door de hisba, de zedenpolitie van IS, opgepakt omdat hij niet naar de moskee ging. Ietwat beschaamd wijst hij: ze sloegen hem met stokken op zijn rug en voetzolen.

"We leefden in angst, want naast ons woonde een Daeshi en we vreesden dat hij doelwit zou zijn voor de vliegtuigen", zegt Abdelkader. Een tweede Mohammed (16) verloor een tante door de mortieren die IS in december en januari bleef afvuren op bevrijde wijken.

'Toen ik me had geschoren kwam het leven terug.'

De bevrijding kwam als een enorme opluchting. "Toen ik me had geschoren kwam het leven terug", lacht Abdelkader. En de tweede Mohammed, die een modern kapsel heeft met een bruin geverfd bovenste deel, bekent dat hij al vier keer bij de kapper is geweest.

Dat wil niet zeggen dat de angst voor IS weg is - niet iedereen die in dit artikel voorkomt, durft om die reden zijn achternaam te geven. De tweede Mohammed is bang "dat ze ons toch te pakken krijgen, want er zijn slapende cellen". "Sommigen hebben zich verstopt", vult Abdelkader aan. Om aanslagen te plegen, denken ze, bijvoorbeeld op hun school, met autobommen of drones. Enkele van die aanslagen zijn verijdeld. Abdelkader: "Ze hebben een destructieve geest, en kiezen voor drukke plekken."

Geen nikab Datzelfde geluid klinkt in de Hogere Meisjesschool, iets verderop in Zuhoor, waar de klassen ook uitpuilen met 42 leerlingen per lokaaltje, van wie sommigen zelfs al 23 jaar oud zijn. "In onze wijk heeft iemand na de bevrijding twee maanden verborgen gezeten. We dachten dat het huis leeg was, tot het Iraakse leger kwam en hem gevangennam", zegt Ayat (18). Berichten over geplande aanslagen op scholen zijn vooral bedoeld om hen bang te maken, zegt Israa (18). "Soms willen onze ouders ons niet laten gaan. Maar wij zijn niet bang, na drie jaar van horror en angst. We willen verder." Vanwege geldgebrek is er geen echt schooluniform, zoals in Irak gebruikelijk is, maar dragen de jonge vrouwen lange rokken, blouses en gewone hoofddoeken in grijstinten en wit. Hoewel ze blij zijn dat ze geen nikab en zwarte kleding meer aan hoeven - "Ik heb zwart in de ban gedaan", zegt iemand - en dat ze zonder mannelijk familielid over straat kunnen, zijn de zaden van angst wel degelijk geplant. Ayat vertelt over het IS-lid dat bij haar broer in de winkel kwam. "Hij zei dat ze Mosul nooit zullen verlaten, omdat het hun hoofdstad is." Amina (20): "Een maand na de bevrijding begonnen de explosies; hoe kan dat, als er geen Daeshi ondergedoken zitten?" Ook vrouwen die nu nog met nikab over straat lopen, bekijken ze met wantrouwen. "Ik voel me ziek als ik ze zie", zegt Mumtar (19). "Voor Daesh waren er weinig vrouwen die hem droegen, en die doen hem nu af omdat ze niet gezien willen worden als Daesh." Wantrouwen is er ook jegens de vrouwen van IS-leden. "Ze hebben dezelfde mentaliteit, zelfs de kinderen", meent Ayat. "Sommige van die vrouwen zaten in de hisba, maar ze verborgen zich achter de nikab dus hoe kunnen we ze nu herkennen?" 'We werden gedwongen door de gaten te kruipen die ze tussen onze huizen hadden gemaak.' De meisjes klagen over concentratieproblemen en hebben moeite om zich het geleerde van drie jaar geleden te herinneren. Ze zitten nog zo vol van wat hen is overkomen. Zoals Nora (22), die met haar familie door IS haar huis uitgezet is toen het Iraakse leger naderbij kwam. "We moesten in het donker, zonder licht te maken zodat de vliegtuigen ons niet zouden zien, naar een andere bezette wijk lopen. Met alleen de kleren die we droegen woonden we 41 dagen bij familie in." Ook Fatma (19) moest vertrekken. "We werden gedwongen door de gaten te kruipen die ze tussen onze huizen hadden gemaakt. Drie dagen later is ons huis bevrijd. Daar vonden we bommen en militaire spullen." De helikopters die laag overvliegen, de onregelmatige doffe knallen van uitgaand raketvuur en het geluid van gevechtsvliegtuigen die hun lading in West-Mosul hebben afgeworpen beroeren hen niet zichtbaar. De herinneringen wel. Ze vertellen dat sommige studenten familieleden hadden die zich bij IS aansloten; sommigen zijn gedood, anderen gevlucht. Dat een oom is opgepakt toen hij probeerde te vluchten. Over scherpschutters in hun wijk. En Ayat's ogen vullen zich met tranen als ze vertelt dat haar zus is gedood door mortieren die IS tijdens de strijd tegen het leger op hun wijk afvuurde. "Ook ik heb problemen thuis", zegt het hoofd van de meisjesschool, dat zich slechts voorstelt als Shedha. "Het beheerst onze levens. Maar we moeten ons redden." Waar haar mannelijke collega benadrukt dat de regels onveranderd streng zijn, vertelt Shedha dat ze juist minder streng is dan voorheen. "De leerlingen mogen komen en gaan wanneer ze willen. We staan open voor vragen en suggesties. We moeten allemaal samenwerken om dit achter ons te laten." 'We zaten middenin de dood, en we hebben het overleefd.' Sommige meisjes menen dat ze er sterker uit zijn gekomen. Zoals Nora, die zegt dat ze geleerd heeft geduldiger te zijn. En Amina, die vaststelt dat ze door alle ellende gegroeid is. Of zoals Muntar het ziet: "We zaten middenin de dood, en we hebben het overleefd."

Schoolboeken delen Twee maanden na de bevrijding zijn 341 basis- en middelbare scholen weer open in Mosul, waarvan 216 met hulp van de VN-organisatie Unicef. Die verving ramen, deuren en watertanks, zorgde voor een likje verf en het schoonmaken van de vervuilde scholen. Ook zorgde Unicef voor 10.000 nieuwe schoolbanken en duizend -borden. De twee scholen in Zuhoor kampen echter met een tekort aan schoolboeken, en niet iedere student heeft het geld om kopieën te maken, zodat tijdens de les drie leerlingen in een bankje de boeken delen. Internationale hulporganisaties zijn vooral druk met de opvang van meer dan 260.000 ontheemden uit Mosul in een aantal kampen buiten de stad, waar ook onderwijs wordt geboden. De jongens dragen sinds de bevrijding van IS weer moderne kapsels. © Eddy van wessel Rector Ihad Abdel Ilam in zijn kantoortje van de Hogere Jongensschool in de bevrijde wijk Zuhoor. © Eddy van wessel

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.