Lerares Jacintha de Laat helpt leraren die een baan zoeken met een speciale website

Terwijl scholen bij de start van het nieuwe jaar zitten met onvervulde vacatures, zijn er leraren die nog een baan zoeken. Op de website leraarzoektbaan.nl, deze zomervakantie bedacht en mede opgezet door lerares Jacintha de Laat, zetten ze zichzelf in de etalage. Ze willen les geven op een basisschool, middelbare school of in het middelbaar beroepsonderwijs.

Jacintha de Laat © Jacintha de Laat

We moeten laten zien dat die leraren er zijn, en dat het tekort misschien wel meevalt

Waarom deze website? De Laat: "Ik wilde zichtbaar maken dat er nog een potentieel is aan leraren. Je leest en hoort als leraar veel over het lerarentekort maar er zijn genoeg leraren die al jaren aan het solliciteren zijn of maar geen vaste aanstelling krijgen. Hoe kan dat nou, vroeg ik me af. En toen dacht ik: we moeten laten zien dat die leraren er zijn, en dat het tekort misschien wel meevalt. Voordat een onderwijsassistent voor de klas komt of een klas wordt opgesplitst, moet heel erg duidelijk zijn dat er echt geen leraar meer te vinden is. Er zijn besturen die niet eens een fatsoenlijke vacature plaatsen. Ik zou leraren graag willen oproepen om kritische vragen te stellen aan hun bestuur: waar is die prachtige vacature voor een nieuwe collega dan? Of hoe maken we invallen aantrekkelijker?"

De problemen verschillen erg per regio, bleek vorige week uit cijfers van Trouw. In de ene regio zijn te weinig leraren, in de andere te veel. Hoe nuttig is een landelijke website van leraren dan? "Op de website staat een kaart die laat zien waar de leraren wonen die nog een baan zoeken. Dan zie je dat die door het hele land zitten. Ook in de Randstad." Screenshot van leraarzoektbaan.nl, 19-08-2018 © leraarzoektbaan.nl

Uw naam staat daar ook tussen. Waarom? "Ik woon in Veldhoven en werk in Roosendaal, dat is bijna 100 kilometer verderop. Met vier jonge kinderen zou ik heel graag dichterbij huis werken. Ik zou ook graag weer studeren en mezelf ontwikkelen, maar daar dat is nu bijna onmogelijk. Ik heb een pabo-diploma maar ik werk op een ROC, waar ik een extra diploma voor moest halen. Toen ik net afstudeerde kon ik wel werk vinden in het basisonderwijs, maar alleen als invaller. Een vast contract kreeg ik niet. Toen ben ik eerst naar het vmbo gegaan en toen naar het mbo. Daar had ik na een jaar een vaste aanstelling."

Zijn er al leraren benaderd door scholen? "Ik weet het natuurlijk niet precies, we willen de website nog verbeteren en analyseren, maar uit een kleine enquête blijkt van niet. Wel door recruiters, die zijn hier natuurlijk blij mee. Maar dat is in principe niet de bedoeling. We willen leraren die in loondienst willen, laten zien aan scholen die iemand zoeken."