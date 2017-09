Leraren staken een hele dag: 'De actiebereidheid groeit.'

Na de actie in juni, toen basisscholen uit protest een uur later opengingen, heeft de PvdA bijna het huidige kabinet laten vallen om meer geld vrij te maken voor het salaris van leraren. Waarom dan toch staken?

Thijs Roovers: "De PvdA schijnt 270 miljoen euro vrijgemaakt te hebben voor leraren. Ten eerste heb ik dat bedrag nog nergens bevestigd gezien. Maar het is ook lang niet voldoende. Dit is alsof je met een waterpistool een bosbrand blust. We hebben met het PO-front (waarin vakbonden, PO in Actie en de PO-raad samenwerken red.) uitgerekend dat er 900 miljoen euro nodig is voor het salaris van basisschoolleerkrachten en nog eens 500 miljoen euro voor verlaging van de werkdruk."

Dat maakt 1,4 miljard euro. Is dat een reële eis?

"Dit is een realistisch bedrag om de problemen op te lossen in het onderwijs. Als dit niet wordt vrijgemaakt, zitten we over een paar jaar met nog hogere kosten. Als je je huis jarenlang verwaarloost, kost het uiteindelijk ook veel meer geld om de boel op te knappen dan wanneer je regelmatig reparaties uitvoert."

Dat geld moet ergens vandaan komen. Waar moet die 1,4 miljard ten koste van gaan?

"Geen idee. Die keuze hoeft ik gelukkig niet te maken. We zitten in een hoogconjunctuur en onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van de samenleving. De problematiek is ernstig. Ik ben lid van een actiegroep en wij, PO in Actie, zeggen: er moet flink geïnvesteerd worden."

Sommige leraren vinden dat u met uw acties de problemen in het basisonderwijs te veel benadrukt. Wat vindt u daarvan?

"Lesgeven is het allermooiste vak dat er is. Maar er zit iets scheef, het percentage burn-outs is hoog in het onderwijs. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ik denk dat het vaak ook aantrekkelijk wordt als leraren zich professioneler gaan opstellen, wat zelfbewuster. Wat dat betreft snijdt het mes aan twee kanten."

Voor ouders is het best lastig wanneer de school van hun kind een dag dichtgaat.

"Ik denk dat ouders liever een dagje opvang regelen dan dat hun kinderen in de toekomst slecht onderwijs krijgen. Want dat is wat er gaat gebeuren als het zo doorgaat. We doen dit niet om ouders dwars te zitten. We doen dit voor de toekomst van onze leerlingen."

Leerkrachten hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een uurtje staken vonden veel juffen en meesters nog wel te overzien, maar zijn ze ook bereid een hele dag het werk neer te leggen?

"Zoals wij het inschatten is de bereidheid hoog. PO in Actie heeft nu ruim 42.000 Facebookleden en we merken dat de actiebereidheid door het politieke soebatten van de afgelopen tijd alleen maar groeit."

