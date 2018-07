Leraar Gerwin neemt afscheid van zijn examenklas: 'Wat hield ik van mijn zooitje anarchisten in de examenzaal'

Mijn klas, helaas, hij bestaat niet meer. We kunnen nog steeds leuke foto's van die kinderen maken en ik kan over ze schrijven, maar we zullen niet meer samen musiceren en zingen. Het almachtige schoolrooster brengt ons niet meer bij elkaar, het verband is eruit. De klas is geschiedenis, een bladzijde in een jaarboek, een herinnering.

Lees verder na de advertentie

Mijn klas, ach, ik mis ze. Ik wil niet soft en zijig overkomen, maar ik mis de lessen. Die hele examentijd is een soort fade-out na een spetterend nummer. Ik heb een hekel aan nummers met een fade-out. Wat er is gebeurd in die fade-out? Dat is zo verteld. Ze deden examen, net als honderdduizend andere scholieren, alleen was het muziekexamen op de computer, met een koptelefoon. Dat is anders, en dus spannend. 'Geen paniek!' riep de afdelingsleider tegen de argeloze leerlingen. Ze was zenuwachtig omdat met computers altijd iets misgaat, althans bij ons op school.

Het examen is omgeven door rituelen, dat is eigenlijk het enige leuke aan de hele toestand. Tweehonderd tafeltjes in slagorde in de sporthal, docenten die op kousenvoeten rondlopen (en wie toch zijn cowboylaarzen aanhoudt wordt gerapporteerd bij het Laks), er is een rode lamp die een kwartier voor de sluiting wordt aangeknipt. Er ligt kladpapier op ieder tafeltje, een fijn hb-potlood en oordopjes. Die oordopjes waren wel om te lachen, bij het muziekexamen. Ik kreeg klachten van een collega die moest surveilleren: 'waarom in hemelsnaam moeten die kinderen allemaal keihard neuriën en met hun potlood op tafel tikken? En mág dat allemaal?' Ik zei dat het mocht en hield nog meer van mijn leerlingen: tikkend en zingend zooitje anarchisten in de examenzaal.

Ik hield nog meer van mijn leerlingen: tikkend en zingend zooitje anarchisten in de examenzaal

Groepsapp Daarna moest ik alles nakijken, terwijl zij feestvierden in Albufeira. Kleine groepjes die iets meer zochten dan leeg vermaak rond strand en drank reisden af naar Dubrovnik of Barcelona. Diede en Maud gingen interrailen. Ik kreeg een appje van ze: 'hoe heette dat restaurantje in Bologna waar we met de muziekreis hebben gegeten?' Ik zat dus na te kijken en met de tweede corrector te delibereren. Zij zochten zon, zee en vergetelheid, ik was hun kantoorklerk. Ik doe dat - zoals iedere docent volgens mij - met de grootste toewijding, puntjes sprokkelen, nog maar eens goed kijken naar die onbegrijpelijke antwoorden... maar liever zou ik de hele dag mijn leerlingen op die verre stranden en steden van goede raad en leuke tips voorzien via de groepsapp. Want de groepsapp bestaat nog! Zo is de klas er toch nog een beetje. Nog niemand heeft de groep verlaten. Ik weet dat ze in de app blijven omdat ze het anders sneu vinden voor mij. Ik ben de eerste die de groep mag verlaten. Daarna zullen ze tegen elkaar zeggen: hè hè, die is weg - en de boel opdoeken. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © Vivian Keulards De dag voor de uitslag is iedereen ineens zenuwachtig. Ze zijn naar school gekomen voor de barbecue op het achterplein, sommige zijn net geland uit Albufeira en zien scheel van moeheid. Voor enkelen is de spanning haast ondraaglijk. Paul is erg ongerust omdat hij denkt het examen te hebben verknald, Lisanne heeft het niet meer, ze wil de klok vooruitkijken en stilzetten tegelijk. Steven steekt de ene sigaret na de andere op. Dat mag helemaal niet op het schoolplein, maar wie gaat daar nog wat van zeggen? Hij verbergt zijn zorgelijke blik achter een zonnebril met groene glazen en vertelt ietwat afwezig over de belevenissen in Portugal. Iets over dealende Brazilianen en dronken Denen. Geen woord over zijn drankgebruik, hij weet dat hij daarmee geen punten scoort bij mij. "Ik maak me altijd zo druk", zegt Nikita zorgelijk, "ook al is het helemaal niet nodig." Ook Diede kijkt een beetje moeilijk. "Het spijt me echt meneer, ik had muziek veel beter moeten maken." Ze gaat Chinastudies doen. "Ik vind China een heel gaaf land." Ik vraag of ze er vaak geweest is. "Nee, nog nooit." Zeggen doe ik het niet, maar ik vind China een heel vreemd en onbegrijpelijk land. Misschien vindt Diede dat ook, maar >> drukt dat 'gaaf' uit dat ze nieuwsgierig is naar dat rare land en niet argwanend zoals ik. "Ik heb een kamer gevonden in Wageningen", vertelt Annika. "U kunt dus binnenkort de uitnodiging voor een etentje verwachten." Het echte leven wil dat wij eindigen als een verzameling bleekneuzen die zich geneert om op de foto te gaan