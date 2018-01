Leraar cel in voor misbruik leerlinge

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM vroeg om drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat de straf lager is dan de eis komt omdat de rechter het misbruik zodanig vindt dat de man, die als mentor optrad, een bijkomende straf krijgt opgelegd in de vorm van een beroepsverbod. Hij mag vijf jaar lang niet in het onderwijs werken. Ook moet hij zich laten behandelen voor diverse gedragsstoornissen, kreeg hij een contactverbod en een verbod om in de gemeente Midden-Drenthe te komen, de woonplaats van het slachtoffer. Tenslotte moet hij het meisje 3000 euro schadevergoeding betalen. De Groninger heeft zelf ontslag genomen toen het politie-onderzoek naar hem werd gestart.

De vader van het misbruikte meisje noemde de man tijdens het proces 'een wolf in schaapskleren'

De rechtbank vindt dat de man naast het misbruik ook schuldig is aan zogeheten grooming, het digitaal lokken van kinderen. Bewezen is dat hij het kind heeft geconfronteerd met seksuele handelingen en kinderporno. Een veroordeling voor verkrachting is achterwege gebleven. Het OM had al vrijspraak voor dat delict gevraagd.

De ouders van het meisje stapten in augustus naar de politie, nadat zij seksueel getinte appjes op de telefoon van hun dochter ontdekten. Het meisje vertelde dat ze vanaf juni werd misbruikt. Dit gebeurde op school en in een bosje in Assen. De vader van het misbruikte meisje noemde de man tijdens het proces 'een wolf in schaapskleren'.