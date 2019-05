Leonardo de Vinci maakte nooit iets af, hij had ADHD

Zijn tijdgenoten wisten daar alles van. Leonardo had menigeen tot wanhoop gedreven. Telkens begon hij enthousiast aan een nieuwe opdracht, maar voor hij die af had, lag zijn interesse alweer ergens anders.

Biografen verweten Da Vinci een gebrek aan discipline of aan organisatietalent. Misschien ook was hij te perfectionistisch. Freud dacht dat Leonardo’s moeder hem te veel vertroeteld had. Nee, beweert nu de neuroloog Marco Catani van het Londense King’s College in vakblad Brain: Leonardo da Vinci had ADHD. Hij erkent dat het na vijf eeuwen onmogelijk is een goede diagnose te stellen, maar de aandachtsstoornis is volgens hem de meest plausibele verklaring.

ADHD wordt vaak geassocieerd met wangedrag, lage intelligentie en een leven vol problemen, maar Leonardo laat zien dat dat niet zo hoeft te zijn

Da Vinci was volgens zijn tijdgenoten al in zijn jeugd één brok onrust. Altijd aan het werk, weinig nachtrust en hyperactief. Ook is er volgens Catani indirect bewijs dat Da Vinci’s brein afwijkend was. Hij was linkshandig en dyslectisch – hij maakte vaak spelfouten of schreef in spiegelschrift – terwijl zijn spraakvermogen in zijn rechterhersenhelft zat. Bij meer dan 95 procent van de mensen zit dat links. Allemaal typisch voor ADHD.

Nieuwsgierigheid Maar het is vooral zijn grenzeloze nieuwsgierigheid, die zijn creativiteit stuwde maar hem ook telkens afleidde, die Catani tot zijn diagnose brengt. En dat ziet hij als een hart onder de riem voor alle ADHD’ers van vandaag de dag. “ADHD wordt vaak geassocieerd met wangedrag, lage intelligentie en een leven vol problemen”, zegt hij in een persbericht. “Leonardo laat zien dat dat niet zo hoeft te zijn.”

