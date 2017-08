Lemper met paddestoelen

Bereiding:

Doe de kleefrijst in een zeef en spoel deze goed af met koud water. Doe de rijst over in een pan en schenk er de kokosmelk en zout bij. Kneus de serehstengel en leg er een knoop in. Doe de serehstengel bij de rijst. Breng de rijst al roerend aan de kook. Blijf goed over de bodem roeren tot de rijst al het vocht heeft opgenomen.

Haal de pan van het vuur. Breng een laag water aan de kook in een stoompan.

Schep de rijst in de stoommand, verwijder de serehstengel en stoom de rijst in een half uur gaar. Laat de rijst afkoelen.

Leg de Chinese champignons in een kommetje met heet water en laat ze een kwartier wellen. Spoel ze af onder de koude kraan, laat ze uitlekken in een vergiet en snijd ze in heel kleine stukjes. Veeg de kastanjechampignons schoon met wat keukenpapier en snijd ze in heel kleine stukjes.

Wrijf het kemirienootje fijn in een vijzel of met een rasp. Pel het sjalotje en de knoflookteentjes en hak ze zo fijn mogelijk. Schil het stukje laoswortel en hak het fijn.

Verhit de olie in een wok. Fruit hierin sjalot en knoflook. Doe de paddestoelen erbij en roerbak ze een paar minuten.

Voeg kemirie, salamblad, laoswortel, kurkuma, gemalen koriander, gemalen komijn, garnalenpasta, sojasaus en peper toe. Schep goed om. Mocht het al te droog worden, voeg dan wat water toe. Laat een minuut of vijf zachtjes sudderen.

Leg acht stukjes aluminiumfolie klaar van tien bij tien centimeter. Schep hierop een laagje rijst en druk dit plat. Schep het paddestoelenmengsel in het midden en rol de rijst stevig rondom de vulling. Vouw de folie aan de uiteinden goed dicht.

Maak zo alle rolletjes. Pak de rolletjes voorzichtig uit en leg de lemper op een serveerschaal.

Serveer ze lauwwarm of, als u ze al wat langer voor het serveren maakt: warm de rolletjes in aluminiumfolie op in de oven.