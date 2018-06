Lekker op reis van uw vakantiegeld of als appeltje voor de dorst?

Ondanks aanhoudende economische groei, gaat een kwart van de Nederlanders dit jaar niet op vakantie. Meer dan de helft van hen vindt dat te duur. Vorig jaar was dat nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Mensen die wel op vakantie gaan, zijn van plan minder geld uit te geven.

Van de alleenstaanden met een inkomen lager dan 1500 euro per maand en bij meerpersoonshuishoudens die moeten rondkomen van minder dan 2500 euro gaat 42 procent dit jaar niet op vakantie. Een jaar geleden was dat nog een derde. Vakantiegeld wordt door deze groep vaker gebruikt om schulden af te lossen en om betalingsachterstanden weg te werken.

Ik heb net een nieuw dak op mijn huis gelegd en alles goed laten schilderen. Mijn koopwoning in vorm houden, won het toch van vakantie Anouschka Schutte (47)

Bij mensen met een boven modaal inkomen, boven de 2500 euro of 3500 euro voor respectievelijk eenpersoons en meerpersoons huishoudens, gaat slechts 8 procent niet op vakantie. Zij kiezen bijvoorbeeld voor aanschaf van een nieuwe auto of voor een extra aflossing van de hypotheek. Maar ook een appeltje voor de dorst wordt veel genoemd.

"Het is voor het eerst dat ik de vakantie zo bewust oversla", zegt zzp'er Anouschka Schutte (47). Als eigenaresse van een kleinschalig vertaalbureau merkt ze dat de economie in de lift zit. "Ik heb net een nieuw dak op mijn huis gelegd en alles goed laten schilderen. Mijn koopwoning in vorm houden, won het toch van vakantie." Ze geeft aan liever een buffer op te bouwen en dit jaar vooral te genieten van haar eigen stad Eindhoven. "Ook het milieu speelt mee in mijn keuze om niet te vliegen." En de trein? "Die is toch vele malen duurder."

Gezinnen en stellen zonder kinderen gaan het vaakst op vakantie, alleenstaanden het minst. De gemiddelde vakantie dit jaar duurt vijftien dagen en kost zo'n 2300 euro. De meeste mensen gaan één keer per jaar op vakantie, een vijfde gaat twee keer weg en zo'n 11 procent van de Nederlanders genieten de luxe om drie keer of vaker op vakantie te gaan.

Het jaarlijkse vakantiegeld, veelal uitgekeerd in mei of juni, doet zijn naam eer aan: het meeste wordt gebruikt voor vakantie. Maar ook voor sparen, korte uitstapjes of grote aankopen, weet het Nibud. Bij een vijfde van de Nederlanders komt het vakantiegeld op de 'grote hoop', al is dit risico beduidend hoger wanneer het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald.

Nederlanders plannen graag hun vakantie vooruit. Zo'n 70 procent heeft de komende vakantie al geboekt. Ook wordt er doorgaans van te voren een begroting gemaakt. Vakantiegangers reserveren zo'n 130 euro per dag voor hun reis.