Lekker kachelen met de Kerst

Tot begin vorige eeuw graasden er schapen die mest leverden voor de landbouw. Met de uitvinding van de kunstmest waren ze niet langer nodig en werden op de woeste gronden bomen aangeplant en de heide omgespit. Daarbij kwamen kleine keitjes naar boven, waarmee wegen werden aangelegd. Die idyllische, typisch Drentse keienwegen zijn er nog altijd. Ook qua natuur valt er genoeg te genieten. Je komt langs het Lunsveen, een ven dat is ontstaan in de laatste ijstijd, waar momenteel de klapekster overwintert. Ook passeer je het Drouwenerveld, een van de grotere heide- terreinen waar - net als vroeger - schapen grazen. Een witte Kerst zou voor nog meer nostalgie zorgen, maar die heb ik er helaas nog niet beleefd.”

Deze wandeling is mijn favoriet omdat ze zo gevarieerd is. Ze gaat door bos, heide en voert ook langs grafheuvels, de opvolgers van de hunebedden. De Hondsrug is een geopark met Unesco-status; uniek gebied omdat het zijn hele ontstaansgeschiedenis laat zien.

“Wie in Drenthe gaat wandelen, wil natuurlijk een hunebed zien. Op de Erfgoedroute, halverwege de Hondsrug, kom je langs een van de mooiste van Drenthe. Het bijzondere van deze grafkamer is dat hij bijna helemaal intact is, met aan de zijkanten nog zogeheten poortstenen. Bij de meeste andere hunebedden zijn die verdwenen; geroofd voor onder meer de bouw van kerken.

Boswachter Anneke Oomes

Wat: Natuurbelevingsroute, 7,5 km (schildje met ree), 5 km extra met deel Historische route (schildje met kasteel)

Waar: Mastbos bij Breda

Start: café De Kogelvanger, Galderseweg 55, Breda

“Het Mastbos wordt ook wel de achtertuin van Breda genoemd. Het is er vrijwel altijd druk. Maar niet in het zuidelijke deel, waar de Belevingsroute doorheen gaat. Die hebben we in 2015 ontwikkeld, toen dit bos zijn 500-jarig jubileum vierde. Daarmee is het een van de oudste cultuurbossen van Nederland, dat in opdracht van graaf Hendrik III van Nassau werd aangeplant voor de houtproductie en jacht. Vanwege die functies heeft deze voorloper van de Oranjes er ook de fraaie lanen laten aanleggen.

De kans is groot dat je tijdens deze wandeling oog in oog komt te staan met een ree. Er zit een gezonde populatie, die graag haar buik rond eet in de weilandjes waar je langs komt. De wandeling gaat ook door een stuk nat heidegebied dat nogal kwetsbaar is. Daarom loopt er een verhoogd vlonderpad overheen. De heide vind ik niet alleen mooi in augustus, als ze in bloei staat. De verstilde schoonheid op een grijze dag kan ik ook erg waarderen.

Wie het hele Mastbos wil zien, kan ervoor kiezen de Historische route te vervolgen, op het punt waar die de Belevingsroute kruist. Daar vlakbij bevindt zich een uitkijkpunt, dat goed zicht biedt op de vele vennetjes die het gebied rijk is. En dat je in bourgondisch Brabant bent, laat zich raden. In en rondom het bos zitten wel zes horecagelegenheden.”