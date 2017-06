Lekker in de zon zitten? Extra goed insmeren!

'Uitzonderlijk hoog', was de zonkracht gisteren. Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) noteerde zondag om 14.30 een waarde van 8,7. Dat komt bijna nooit voor in Nederland. Ook komende week is het nog oppassen geblazen.

Wat is zonkracht? Zonkracht meet de intensiteit van de uv-straling. Er is, grofweg, mee te bepalen hoelang iemand in de zon kan zonder de huid te verbranden. Het RIVM meet de zonkracht dagelijks op eigen terrein, vanaf het dak van een van de gebouwen in Bilthoven. Het is het enige officiële meetpunt. In Zuid-Limburg kan de zonkracht boven de 9 zijn uitgekomen gisteren. Acht is normaal gesproken de hoogste waarde voor Nederland. De hoge zonkracht nu wordt vooral veroorzaakt door de dunne ozonlaag in combinatie met de hoge stand van de zon rond 21 juni. Ozon bevindt zich op 15 tot 35 kilometer boven het aardoppervlak, de laag wisselt in dikte. Doorgaans is de ozonlaag boven Nederland in oktober het dunst. Waarom de laag nu ook minder dik is, valt niet te zeggen. Is de zon niet te zien, dan komt dat overeen met be­scher­mings­fac­tor 5 van zonnebrand

Sinds wanneer wordt zonkracht gemeten? Het RIVM is daar in 1993 mee begonnen. Alleen op 25 juni 1995 was de zonkracht hoger dan gisteren. Na 1993 is er meer ruchtbaarheid aan het begrip 'zonkracht' gegeven, compleet met de publicatie van dagelijkse voorspellingen. Het aantal gevallen van huidkanker steeg eind jaren zeventig en in de jaren tachtig namelijk snel. Er zijn sindsdien vele publiekscampagnes geweest om mensen te waarschuwen tegen teveel zon op de onbeschermde huid. De ziekte blijft echter toenemen. In 2016 kregen ruim 15.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker, ongeveer 1000 meer dan 2015. Te veel uv-straling is daarbij een belangrijke factor, stelt KWF Kankerbestrijding.

Blijft de zonkracht hoog? Komende week is het nog oppassen. Op woensdag en komend weekend verwacht het RIVM weer een zonkracht rond de 8, als de zon het hoogst staat, tussen 14.00 uur en 14.30, en er geen bewolking is. Voor de andere dagen geldt zonkracht 7 als maximum. Bij zonkracht 8 kan de onbeschermde huid al na tien tot vijftien minuten verbranden. Onder een parasol zitten biedt in de zomer niet genoeg bescherming. De stof houdt doorgaans maar de helft van de uv-straling tegen. Ook bewolking garandeert in de zomer geen bescherming. Is de zon niet te zien, dan komt dat overeen met beschermingsfactor 5 van zonnebrand. Dat is niet veel, in de winkel is de meeste zonnebrand minimaal van factor 20 voorzien.

