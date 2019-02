Lek-affaire kost Rotterdam niet nóg een wethouder

De centrale vraag was of er meer dan één wethouder betrokken is geweest bij de lek-affaire rond het mislukte vastgoedproject Schiekadeblok. Vorige week stapte wethouder van financiën en grote projecten Adriaan Visser (D66) op nadat hij had toegegeven een presentatie over het project te hebben gelekt. De Rekenkamer Rotterdam stelde deze week dat op het stuk geheimhouding rust.

Ook CDA-fractievoorzitter Christine Eskes gaf toe betrokken te zijn geweest bij het lekken. Naar het handelen van Visser en Eskes loopt een vooronderzoek. Haar positie was cruciaal omdat de coalitie een meerderheid van slechts één stem heeft in de raad. Ze ging niet in op het dringende verzoek van de oppositie zich te onthouden van stemming.

‘Ik handelde zorgvuldig’ Bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) kwam het zwaarst onder vuur te liggen om de lek-affaire. Hij liet weten door zijn woordvoerder en door Eskes te zijn ingelicht dat er een stuk naar de media was gelekt, maar zei niet te weten door wie. Hij zei meteen burgemeester Ahmed Aboutaleb te hebben ingelicht. “In mijn beleving heb ik daarmee uiterst zorgvuldig gehandeld.” Hij stelde zelf niet te hebben gelekt. De meeste oppositiepartijen beoordeelden dat als weinig daadkrachtig. “Waarom hebt u de burgemeester niet meteen gebeld over zoiets ernstigs”, vroeg fractieleider Ellen Verkoelen van 50Plus. Ook de vraag of hij contact heeft gehad met wethouder Visser ontweek Kurvers. “In mijn herinnering heb ik hem niet gesproken”, zei hij na lang aandringen. Gevraagd naar met wie hij nog meer contact had gehad, beriep Kurvers zich op de vertrouwelijkheid van zijn gesprekken. Een motie van wantrouwen opgesteld door de voltallige oppositie werd verworpen met een stem verschil. Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam noemde Kurvers een ‘bibberende voorleeswethouder’ “Ik ben de wanhoop nabij”, verklaarde Nourdin el Ouali van Nida Rotterdam. “Het verbergen van informatie door u voedt ons wantrouwen”, stelde Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam, die Kurvers een ‘bibberende voorleeswethouder’ noemde. “Wij zijn hier om het college te controleren, maar zo lukt dat niet.” “Ik heb een stevige kater aan dit debat overgehouden”, verzuchtte Verkoelen van 50Plus na afloop.

