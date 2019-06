Leidse bijstandsgerechtigden mogen niet bijverdienen met kamerverhuur

Volgens Van Ark (VVD) gaat het pilotproject in tegen de Participatiewet, die stelt dat bijverdiensten van bijstandsontvangers als inkomen moeten worden gezien.

Eind april werd bekend dat het college van Leiden bijstandsgerechtigden wilde toestaan onder voorwaarden een kamer in hun huis onder te verhuren aan een student, zonder dat hun uitkering in gevaar kwam. Op deze manier kon de hoge kamernood onder studenten worden aangepakt, hoopte wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks), die het initiatief nam. In Leiden heerst zo’n tekort aan kamers dat studenten soms tijdelijk op campings moeten wonen.

Om binnen de grenzen van de Participatiewet te blijven stelde het college dat het huurbedrag niet hoger mocht zijn dan 235 euro per maand, waarvan 65 euro voor gas, licht en water. De overblijvende 170 euro mocht de uitkeringsgerechtigde houden. Dat geld moest volgens het college worden gezien als ‘onkostenvergoeding’ en de verhurende bijstandsgerechtigde als ‘vrijwilliger’, waar de Participatiewet ruimte voor lijkt te bieden.

Het college raadpleegde de gemeenteraad in eerste instantie niet over de proef, maar de interpretatie van de wet riep in de raad wel veel vragen op. En in de Tweede Kamer stelden VVD-Kamerleden vragen aan staatssecretaris Van Ark.

In een brief aan de Kamer fluit Van Ark Leiden nu terug. Het toestaan van deze vorm van bijverdienste zou ‘zeer negatief uitpakken voor de gewenste uitstroom uit de bijstand’.

Het college van Leiden heeft het plan na overleg met het ministerie van SZW ingetrokken. In een brief aan de gemeenteraad stellen burgemeester en wethouders de uitkomst te betreuren en ‘het jammer te vinden dat wij deze creatieve oplossing niet kunnen gebruiken om de kamernood onder studenten aan te pakken’. Het college zegt op zoek te gaan naar andere mogelijkheden en oplossingen.

