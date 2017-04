Leidschendam haalt namen SS'ers van oorlogsmonument

De geschrokken amateuronderzoekers meldden dit bij de gemeente, die verzekert dat de namen nog voor de herdenking op 4 mei worden verwijderd.

De fout ontstond toen de gemeente Leidschendam het monument tien jaar geleden oprichtte. De makers stelden op basis van het bevolkingsregister uit de oorlog een lijst op van alle bewoners die omkwamen. Zij controleerden alleen niet hoe deze mensen omkwamen en wie zij waren.

De fout wordt niet vaak gemaakt maar het komt wel voor. "We krijgen minder dan eens per jaar de melding dat 'foute' namen op herdenkingsmonumenten staan", vertelt Hubert Trekhout van het Niod (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies). De fout in Leidschendam-Voorburg was volgens hem onnodig. "Organisaties kunnen namen altijd natrekken bij het Nationaal Archief. Hier liggen ook dossiers van mensen waarvan een vermoeden bestaat dat zij collaboreerden met de Duitsers."

Trekhout vermoedt dat de namen meestal wel goed worden gecontroleerd. "Anders zouden we wel meer meldingen binnenkrijgen."

In Nederland zijn meer dan 3700 oorlogsmonumenten, niet allemaal met namen van slachtoffers. Twee maanden geleden kwam ook een pijnlijke fout aan het licht: nazi-fotograaf Franz Anton Stapf bleek als Joods slachtoffer te zijn opgenomen op de herdenkingsplaat in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Ook die naam wordt verwijderd.

