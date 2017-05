Leider van de Marokkaanse Rif-protesten opgepakt

De autoriteiten beschuldigen hem van een aanslag op de vrijheid van godsdienst. Ze doelen op een protestactie tijdens vrijdaggebed in de lokale moskee. Zefzafi riep toen verwensingen in onder meer de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. Deze imam zou tijdens de dienst hebben opgeroepen om de protestacties tegen de Marokkaanse overheid te staken. Daar was de activist het niet mee eens, en hij zou de imam voor spreekbuis van de staat hebben uitgemaakt.

Een grote groep politieagenten wilde de activist afgelopen vrijdag al in zijn huis in Al-Hoceima aanhouden, maar botste daar op boze betogers, aldus de nieuwszender le360. Na die gewelddadige confrontatie werden in twee dagen tijd twintig mensen opgepakt, maakte de Marokkaanse politie eerder al bekend. Drie agenten en verschillende demonstranten belandden in het ziekenhuis. De gearresteerde betogers waren volgens de openbare aanklager een 'bedreiging voor de nationale veiligheid'.

De activist Nasser Zefzafi tijdens een lawaai-protest in Al-Hoceima, begin deze maand. Inwoners van het Rif-gebied demonstreren al maanden tegen de regering, onder andere voor meer banen. © AFP

De 39-jarige Nasser Zefzafi zelf dook onder met hulp van zijn medestanders. De activist is de leider van een protestbeweging die zich tegen de corruptie van de staat en de onderdrukking van de bevolking van het Rifgebied keert. Het Rifgebied is arm en voelt zich achtergesteld door de centrale overheid. De streek wordt voornamelijk bewoond door Berbers, een inheems Noord-Afrikaans volk met onder meer een eigen taal en cultuur.

Sinds vorig jaar oktober is het onrustig in de noordelijk stad Al-Hoceima. Die maand overleed de visverkoper Mouhcine Fikri bij een tragisch incident. Zijn vis was door de politie in beslag genomen en in een vuilniswagen gegooid omdat die buiten het seizoen zou zijn gevangen. Fikri dook achter zijn koopwaar aan, maar kwam om toen de pletter van de vuilniswagen werd aangezet. De kwestie heeft tot felle protesten geleid, waaraan duizenden mensen meededen. Volgens de betogers kwam de vishandelaar om het leven door toedoen van de agenten.

Locatie Al-Hoceima, Noord-Marokko © screenshot GoogleMaps

