Leiden test kamerverhuur aan studenten door bijstandsgerechtigden, en dat roept weerstand op

Het Leidse gemeentebestuur wil bijstandsgerechtigden de mogelijkheid bieden om een zakcentje bij te verdienen. Wethouder Yvonne van Delft (werk en inkomen) wil hen de mogelijkheid bieden een leegstaande kamer te verhuren en hoopt daarmee ook de woningnood onder studenten aan te pakken. Maar zowel in Leiden als in Den Haag fronsen politici de wenkbrauwen over de bijstandshospita’s.

Het gaat in eerste instantie om een proef. Van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 kunnen mensen in de bijstand een jaar lang een kamer verhuren aan een woningzoekende student. Want de kamernood is groot in Leiden, zo luidt het. “We hebben vorig jaar gezien dat mensen zelfs op een camping zaten”, zei de GroenLinks-wethouder tegen radiostation Sleutelstad FM.

Stimuleren voor pilot

Alle bijstandsontvangers krijgen binnenkort een brief van de gemeente waarin ze van de mogelijkheid en de voorwaarden op de hoogte worden gesteld. Ze kunnen niet meer dan één kamer per woning verhuren en mogen maximaal 235 euro per maand vragen. Daarvan is 65 euro bedoeld als bijdrage aan de gas-, water- en elektriciteitsrekeningen. De overgebleven 170 euro mogen ze houden. Dit moet de bijstandsontvangers stimuleren om aan deze pilot deel te nemen. Van Delft: “We gaan eens kijken hoeveel mensen interesse hebben, hoeveel studenten interesse hebben, en of we de match kunnen maken.”

Toch is lang niet iedereen enthousiast over het plan, dat nog niet is voorgelegd aan de gemeenteraad. De Leidse raadsleden willen er graag een politieke discussie over voeren en vragen het college de beoogde proef alsnog met hen te bespreken.