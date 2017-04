Leiden parkeert auto's heel diep onder de grond

Leiden heeft er iets aparts bij, al moet je voor dat aparte wel naar een diepte van 22 meter. Op die diepte ligt de bodem van een nieuwe parkeergarage. Het is Nederlands diepste.

Nog iets opvallends: de garage is rond. Zulke garages zijn er ook in Harderwijk en in Groningen, maar de Leidse is groter. Ze biedt plek aan 525 auto's. Er zijn aparte plekken voor invalide-auto's, elektrische auto's en familie-auto's. Gisteren ging die open.

Kruisend verkeer is er niet in het bouwwerk onder de Leidse Lammermarkt. De garage kent een buitenbocht (omlaag, voor verkeer dat wil parkeren) en een binnenbocht (omhoog, voor verkeer dat de garage verlaat). Aan weerskanten van de buitenbocht zijn de parkeerplaatsen.

Op twaalf plekken zijn kunstwerken aangebracht die verwijzen naar historische gebeurtenissen. De garage is licht (veilig gevoel), voorzien van led-verlichting (zuinig) en kent witte kastjes die het CO2-gehalte meten. Wordt dat gehalte te hoog, dan gaan de ventilatoren aan. De bouw heeft 2,5 jaar geduurd. Het plan om circa 1000 ondergrondse parkeerplaatsen rond het centrum te maken (er komt nog een tweede garage, bij de Garenmarkt) dateert van 2010.

Niet alleen omdat hun ontwerp rond was (De Vor: "Dat hadden wij als gemeente nooit verzonnen."), maar ook om andere redenen. Zo werd de 60.000 kubieke meter afgegraven Lammermarktse grond niet per vrachtwagen afgevoerd naar een slibdepot, maar via een persleiding door de Leidse grachten. "Dat scheelde zo'n 2500 heen- en terugritten van vrachtwagens", rekent projectdirecteur Peter Gossink van Dura Vermeer voor. De bouwers zorgden ook voor trillingsarme werkzaamheden. De combinatie bouwt ook een tweede garage. Die wordt iets kleiner en ovaal.

De gemeente koos voor een aanbesteding die de laatste jaren in zwang is geraakt. Ze formuleerde eisen waaraan de garage moest voldoen, maar liet het ontwerp over aan geïnteresseerde bedrijven. Er kwamen vijf inzendingen. Het plan van de Nederlandse bouwer Dura Vermeer en het Belgische Besix kwam als beste uit de bus.

De garages moeten een Leids probleem verkleinen. "Het oude centrum had parkeerplaatsen, maar voor autobilisten was het vaak zoeken. Dat leidde tot veel verkeer in de straatjes. Tot overlast. Tot irritatie bij automobilisten die Leiden daarom meden", vertelt Chris de Vor van de gemeente Leiden. Vandaar deze garages.

Direct de parkeerpot in

Met de bouw was 42 miljoen euro gemoeid (de combinatie zal ook vijftien jaar het onderhoud van de garage verzorgen) en het duurt even voordat de gemeente uit die kosten is. Een jaar of twintig, schat De Vor. Vijf jaar lang exploiteert de gemeente de garage. Tegen die tijd moet duidelijk zijn op hoeveel bezoek de garage kan rekenen. Dan is het voor private partijen wellicht aantrekkelijk de exploitatie over te nemen.

De opbrengsten uit de garage komen net als die van het straatparkeren in de grote 'parkeerpot' van Leiden. De kosten voor het parkeerbeleid (onderhoud garages, handhaving) worden uit die pot betaald.

De Vor verwacht dat de garages gaan zorgen voor veranderingen in Leiden. Mogelijk wordt parkeren op straat duurder dan in de Lammermarktgarage (tarief daar: 2,75 per uur, 20 euro per dag). Dat stimuleert het ondergronds stallen van auto's. Mogelijk komen er op straat gereserveerde plekken voor vergunninghouders en verdwijnen er op straat parkeerplekken. Maar zeker is dat nog niet - en dat maakt het lastig te bepalen wat de terugverdientijd van de ronde garage is.

Een aparte ervaring is er voor bezoekers nog wel. Wie de garage verlaat, heeft meteen zicht op de molen 'De Valk'.