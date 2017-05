Leiden mysterieuze codes en hints in zijn slaapkamer naar de vermiste Bruno?

Het is 24 maart als de ouders van Bruno Borges terugkomen van vier weken vakantie. Ze worden thuis begroet door Bruno’s oudere zus Gabriela. Die zegt dat Bruno zich de afgelopen maand nauwelijks heeft laten zien. De ouders besluiten hem te zoeken in zijn slaapkamer, maar treffen daar een scène aan die rechtstreeks uit een boek van Dan Brown had kunnen komen.

Alle meubels zijn uit de kamer verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een levensgroot bronzen standbeeld in het midden van de kamer. Ook liggen er 14 handgeschreven boeken met daarin citaten uit de Bijbel en van Leonardo da Vinci. De muren zijn bedekt met schilderingen van buitenaardse wezens, onleesbare codes en occulte tekens. Van Bruno ontbreekt ieder spoor.

Met het boek lukte het om een passage op een van de slaapkamermuren te vertalen: “Als kind is het makkelijk om te accepteren wat je geleerd hebt over goed en kwaad”, zou Bruno hebben geschreven. “Maar als volwassene is het moeilijker te begrijpen dat je het als kind verkeerd hebt geleerd.”

Er is vooral veel aandacht voor de codes die Bruno achterliet, op een speciale website proberen talloze mensen ze te ontcijferen. Een Braziliaanse computerexpert ontdekte onlangs dat de codes afkomstig waren uit het Woudlopers Handboek, een kinderboek met Kwik, Kwek en Kwak, de neefjes van Donald Duck, in de hoofdrol.

Bovendien zijn er bij de voet van het standbeeld bijzondere tekens te zien. De halve cirkels doen sommige mensen denken aan een zogenoemde transmutatiecirkel. Volgens alchemisten in de middeleeuwen kon je met dit symbool een element omzetten in een ander element. Hun ultieme doel was lood omzetten in goud, wat overigens nooit gelukt is.

Ook het immense standbeeld in Bruno’s kamer spreekt tot de verbeelding. Dit blijkt van een 16-eeuwse filosoof genaamd Giordano Bruno te zijn. Hij was een van de eerste denkers die rekening hield met het bestaan van buitenaards leven. Er wordt gesuggereerd dat de jongen geïnspireerd was geraakt door zijn werk en het mogelijk af wilde maken. Bruno werd in 1600 verbrand op een plein in Rome wegens ketterij.

Psychose

Vlak voor zijn verdwijning begon Bruno zich steeds vreemder te gedragen, vertelde zijn zus onlangs aan Braziliaanse media. Hij sloot zich steeds vaker op in zijn slaapkamer en vertelde dat hij bezig was met een ‘geheim project’. Aan zijn moeder had hij laten weten dat hij 14 boeken schreef waarin hij een theorie ontwikkelde die ‘de mensheid ten goede zouden veranderen’. “Hij vroeg of ik de boeken als ze klaar waren wilde lezen, ik zei hem toen dat dat goed was.”

De Braziliaanse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Zij denken dat de jongen vrijwillig is vertrokken. Verschillende Braziliaanse psychologen speculeren dat de jongen leed aan een mentale stoornis en mogelijk in een psychose is terechtgekomen. Zijn moeder ontkent die laatste theorie: “Met mijn zoon was niets mis”, zei ze tegen de Braziliaanse krant Gaucho. “Hij was slim en had een goed hart.”

De ouders houden de hoop dat de codes hen uiteindelijk naar hun zoon leiden. Zelf zijn ze bezig de mysterieuze symbolen in de 14 boeken te ontcijferen met behulp van een sleutel die ze in een koker in de slaapkamer vonden. Ze willen de boeken niet delen totdat ze ze zelf ontcijferd hebben.