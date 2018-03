Lego ziet toekomst in robotlego en duurzame steentjes

Groei is niet onvoorwaardelijk. Ook niet bij de fabrikant van speelgoed dat echt iedereen kent: Lego. Voor het eerst in dertien jaar tijd daalden afgelopen jaar de omzet en de winst van het Deense familiebedrijf achter de gekleurde bouwstenen.

De Deense firma sloot een partnerschap af met Tencent, een van China’s grootste in­ter­net­be­drij­ven, om samen het merk Lego verder te digitaliseren

Vanuit de Deense plaats Billund – door Lego op de kaart gezet – presenteerde Niels Christiansen vandaag de jaarcijfers van de speelgoedfabrikant. De topman van Lego was niet blij: “Het was een lastig jaar en onderaan de streep zijn we niet tevreden met de resultaten.” Maar, voegde Christiansen toe: “We eindigden 2017 een stuk beter dan hoe we het jaar begonnen. De verkopen groeiden in december en Lego stond hoog op de verlanglijstjes van kinderen, met de feestdagen. We startten 2018 in vorm.”