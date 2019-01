Lego is een betere belegging dan goud

Setjes Lego blijken namelijk een uitstekende investering. Als ze tenminste mooi in de originele verpakking zitten; op zolder wat oude steentjes bij elkaar scharrelen en die op Marktplaats zetten, daarmee maak je geen fortuin. Maar er bestaat een levendige markt voor tweedehands setjes die niet meer in de winkel verkrijgbaar zijn.

Dat Lego een goede belegging is, daarover doen al langer anekdotes de ronde in de financiële pers. Victoria Dobrynskaja en Julia Kisjilova, twee Russische universitair docenten, besloten om alle beschikbare data eens goed op een rijtje te zetten. Ze vergeleken het rendement van 2322 Lego-setjes met allerlei andere ‘alternatieve’ beleggingen, zoals kunst, wijn, goud, edelstenen of postzegels. Zulke beleggingen worden vaak gebruikt om het ­risico in een portefeuille een beetje te spreiden.

Star Wars

En wat blijkt? Lego is écht een heel goede investering. De gemiddelde waardestijging bedroeg 11 procent per jaar in de periode tussen 1987 en 2015. Dat is meer dan goud of de meeste aandelen. Bovendien blijkt de prijs van tweedehands Lego behoorlijk ­immuun voor allerlei economische schommelingen. Een goede aanvulling op elke portfolio, ­zeggen Dobrynskaja en ­Kisjilova.

En het mooie is: je hoeft niet rijk te zijn om mee te doen. Hoe kleiner het setje, hoe hoger het rendement, bleek uit het onderzoek. Het best renderende setje uit het onderzoek was in de winkel een van de goedkoopste: ‘Darth Revan’ uit de Star Wars-serie. Dat kwam in 2014 voor vier dollar op de markt en bracht een jaar later al ruim 28 dollar op op veilingssite eBay, een waardestijging van meer dan 600 procent.