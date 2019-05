Legerhelikopter Venezuela stort neer: zeven militairen omgekomen

De helikopter van het type Eurocopter Cougar was zaterdagmorgen van Caracas op weg naar deelstaat Cojedes toen het toestel door nog onbekende oorzaak crashte. Het stortte neer in bosrijk gebied in de buurt van El Hatillo, zo’n 15 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Caracas. Het ministerie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Alle omgekomen inzittenden zijn legerofficieren, aldus de Venezolaanse krant El Nacional. Getuigen zouden volgens de krant explosies hebben gehoord.

Volgens de Colombiaanse televisiezender NTN24 begeleidde de helikopter een reis van president Nicolás Maduro naar een legerafdeling.

De Venezolaanse president was zaterdag in Cojedes om militaire oefeningen bij te wonen. “Ik betreur dit incident ten diepste en betuig mijn oprechte medeleven met hun familie en vrienden”, twitterde de president.