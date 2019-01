Leger gaat aangespoelde containers helpen opruimen, vervuiling ‘ramp voor de natuur’

“Het is echt rampzalig wat hier op het strand ligt, een enorme hoeveelheid rotzooi. Er zijn al allemaal professionals en vrijwilligers aan het opruimen. Maar we hebben echt hulp nodig, we gaan het zelf niet redden”, zegt burgemeester Ineke van Gent. Ze noemt de vervuiling een ramp voor de natuur. “We zijn nationaal park, het is een prachtig gebied. En nu ligt alles bezaaid met zeeppompjes, doekjes, matrassen, operatiekleding, noem maar op.’’

Op Schiermonnikoog spoelde donderdag al een zak met 25 kilo poeder aan. Mogelijk gaat het om de giftige stof peroxide, afkomstig uit een van de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe.

De rederij van het vrachtschip heeft inmiddels opdracht gegeven tot een bergingsoperatie om de circa 270 containers die in slecht weer in zee vielen op te sporen en uit het water te halen. Het bedrijf gaat onder meer schepen met sonar inzetten om de kwijtgeraakte containers op te sporen.

Frustratie

De afgelopen nacht is het schip aangekomen in de haven van Bremen. Daar is men begonnen met een inventarisatie van wat er precies is kwijtgeraakt. Het duurde even voordat de havenautoriteiten aan boord konden gaan, omdat eerst moest worden vastgesteld of er niet nog meer containers konden omvallen. Het meer dan 300 meter lange vrachtschip heeft een laadcapaciteit van meer dan 19.000 containers. Radio1 berichtte vanochtend dat de Duitse politie gefrustreerd is dat het zo lang duurde voordat zij aan boord mocht.

In drie van de containers die de MSC Zoe dinsdagnacht verloor, zitten vaten organisch peroxide in poedervorm. Het kan gevaarlijk zijn om ermee in aanraking te komen.