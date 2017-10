Lege stoelen in de honkbalstadions

Net als vorig jaar gaan de Holland Series tussen Neptunus uit Rotterdam en Amsterdam Pirates. In een best-of-seven-serie - de huidige stand is 2-1 in het voordeel van Neptunus - maken de twee ploegen uit wie dit jaar honkbalkampioen van Nederland wordt. Neptunus won de Holland Series al vier jaar achter elkaar.

Amerikanen, zoals we die vroeger in de hoofdklasse zagen, heb je niet meer

"Neptunus en Pirates zijn de twee teams die door de jaren heen de meeste standvastigheid tonen", weet Steve Janssen, die bondscoach is van het Nederlands team. "Ze spelen al jaren veelal met dezelfde jongens. Dan is het makkelijker om aan een visie voor de lange termijn te werken dan wanneer er elk seizoen zeven wijzigingen in een ploeg zijn."

Janssen ziet dat het in de hoofdklasse 'in de breedte wat minder is geworden'. Daardoor kunnen steeds minder clubs het Neptunus en Pirates echt lastig maken. "De honkbalclubs in Nederland hebben het financieel gezien steeds lastiger en daardoor kunnen er minder buitenlandse spelers gehaald worden. Amerikanen, zoals we die vroeger in de hoofdklasse zagen, heb je niet meer. Naast kwaliteit brengen zij ook een winnende cultuur mee. Doordat er nu geen Amerikanen meer in Nederland spelen verlies je die winnaarsmentaliteit."

Volgens de Belgische Janssen is bij Neptunus de cultuur van het winnen verworven in het DNA van de vereniging. Hij ervoer het zelf, want hij was jarenlang coach van het tweede team van de club. "Ik kan niet precies beoordelen hoe het er bij andere clubs aan toegaat, maar hier ademt alles winnen uit."

Daling aantal toeschouwers Een ander probleem waar clubs in de hoofdklasse tegenaan lopen is de daling van het aantal toeschouwers. Neem bijvoorbeeld de wedstrijd in de Holland Series van zondag. In het stadion van Neptunus is plaats voor een paar duizend toeschouwers, maar tijdens het duel met Amsterdam Pirates was het merendeel van de stoeltjes onbezet. "Het wordt me niet altijd in dank afgenomen als ik het zeg, maar Europa loopt niet over van de honkbalcultuur. Daar moeten we realistisch in zijn", constateert Janssen. Om zo'n cultuur wel bij een breder publiek te gaan creëren, sloeg Neptunus de handen ineen met een sportadviesbureau. Dat maakte een plan dat er de komende jaren toe moet leiden dat er bij Neptunus op de tribune veel meer toeschouwers zitten. Ook Janssen zag het plan van de club die zeventien keer kampioen werd van Nederland. "Het ziet er heel mooi uit, maar het kan hier natuurlijk niet stoppen. Als Neptunus er inderdaad in slaagt om binnen twee jaar duizend man naar wedstrijden te trekken, maar bij de rest van de clubs zitten er maar vijftig, dan heeft het alsnog geen zin. "Je kan niet je eigen huis opwaarderen door alleen je eigen gevel schoon te houden. Daarvoor moet je de hele straat schoonvegen. Maar er moet een club initiatief nemen en dit is een mooie start." Janssen is realistisch over de moeilijke tijden waarin de hoofdklasse zich bevindt, maar volgens hem zal 'Nederland altijd honkbaltalenten blijven afleveren'. "Natuurlijk zou het mooi zijn als die niet naar Amerika of Azië vertrekken. Dan zou de hoofdklasse een fantastische competitie zijn. Ik denk alleen niet dat dat reëel is."