Lege stoel aan vergadertafel moet gesprek over duurzaamheid aanjagen

Dat is de stoel van de toekomst en het is de bedoeling dat die toekomststoel een plek krijgt in directiekamers, in klaslokalen, bij talkshows, het liefst ook in de Tweede Kamer. "Aan het eind van de meeting komt de toekomst aan het woord", legt Davidson haar collega's uit. "Hebben we beslissingen genomen die duurzaam zijn, die goed zijn voor de toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen?"

Het idee is afkomstig van Jan Terlouw, de D66-politicus die met politieke jongerenorganisaties een manifest voor duurzaamheid schreef. Davidson en twee andere jonge vrouwen uit de bouwwereld spraken hem ter voorbereiding van de 'Green week' van de Dutch Green Building Council eind september. De toekomststoel, die Terlouw oppert in zijn boek 'Het hebzuchtgas', kwam ter sprake. "Dit leek ons een mooie en eenvoudige manier om de duurzame toekomst bespreekbaar te maken", zegt Davidson.

Ze merkt dat de term 'duurzaamheid' in haar sector niet altijd lekker valt. "Mensen vinden het lastig, of ze hebben er niet zoveel mee. Maar over de toekomst willen ze wel praten. Dan voelt iedereen zich aangesproken."

Hoe die duurzame toekomst eruit moet komen te zien, dat mag iedereen zelf bepalen. "Het gaat om duurzaamheid in de breedste zin van het woord", zegt Davidson. "Klimaat, maar ook over je rol in de samenleving, over maatschappelijk verantwoord ondernemen, over mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen. Iedereen doet dat op een andere manier, maar er is wel consensus over dat de toekomst mooi moet zijn."

