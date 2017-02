Legalisering wietteelt stapje dichterbij

Behalve D66 waren onder meer PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren vóór. Regeringspartij VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP waren tegen.

Lees verder na de advertentie

De wietwet heet officieel de Wet gesloten coffeeshopketen. In het voorstel staat dat professionele telers die zich aan de voorwaarden houden een ontheffing kunnen krijgen. Dat voorkomt strafrechtelijke vervolging. De voorstanders van de wet denken dat door de teelt te reguleren de criminaliteit zal verminderen.

Met de meerderheid in de Tweede Kamer is de wet wel een stap dichterbij gekomen, maar nog geen feit. In de Eerste Kamer is er nog geen meerderheid. Ook het kabinet is overigens geen voorstander. Over regulering van de wietteelt wordt al jarenlang gediscussieerd.

Kamerlid Vera Bergkamp van D66 had de wet ingediend. Zij reageert verheugd: ,,Dit is een belangrijke stap om een einde te maken aan een impasse die al veel te lang duurt. De Tweede Kamer heeft ingestemd met mijn wetsvoorstel om de wietteelt te reguleren en daarmee komen we tegemoet aan de wens van vele burgemeesters, gemeenten en een groot deel van de Nederlanders die dit ook willen.''

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.