Leeuwinnen moeten omgaan met torenhoge verwachtingen in cruciaal duel

Toen Minke Booij vorig jaar afscheid nam als manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, hield ze Sarina Wiegman, bondscoach van de Nederlandse voetbalsters, een harde topsportwet voor: “De beste worden is niet makkelijk, maar de beste blijven is nog veel moeilijker.”

De opdracht van het Nederlands vrouwenelftal, dat vanavond het eerste duel in de play-offs om een WK-ticket speelt, is derhalve niet zo eenvoudig, stelt oud-hockeyster Booij. Oranje, vorig jaar Europees kampioen in eigen land, kan alleen maar verliezen van tegenstander Zwitserland. “Het EK was natuurlijk één grote flow,” benadrukt Booij. “Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Alles lukte, alles zat mee. Het was fantastisch.”

Het succes zorgde er mede voor dat stadion Galgenwaard in Utrecht, vanavond het decor voor Nederland-Zwitserland, binnen een half uur uitverkocht was. In herinnering: twee jaar geleden, voordat Nederland het EK in eigen land ging spelen, organiseerde de KNVB een ‘uitzwaaiwedstrijd’ op Het Kasteel in Rotterdam. Er kwamen nog geen achtduizend toeschouwers, ondanks allerlei marketingcampagnes en acties van de voetbalbond.

Dat is nu ondenkbaar. De halve finale van de play-offs, waarin Nederland te sterk was voor Denemarken, werd bekeken door bijna 1,2 miljoen tv-kijkers. “Dit is een totaal andere wereld dan de wereld die ik aantrof in 2015”, herinnert Booij. “Ook voor de speelsters is er veel veranderd. De druk van het ‘moeten winnen’ is heel zwaar. Dat is een totaal andere energie. Het gaat erom dat je speelt om te winnen. Ik heb er heel wat trainingen voor af moeten werken om dat te leren.”

Spanning Vóór het EK deed trainer Vera Pauw een opvallende uitspraak. “Oranje wint het EK”, stelde de voormalig bondscoach. Pauw kreeg gelijk. “Maar het werd me niet in dank afgenomen” herinnert ze. “Pierre van Hooijdonk schreef in zijn column in VI dat ik de voetbalsters onder druk had gezet. Dat is niet zo. Kennelijk was ik de enige die de internationale verhoudingen goed kon inschatten. Nu zeg ik: Oranje kan volgend jaar wereldkampioen worden. Nergens ter wereld is er een betere jeugdopleiding dan in Nederland. Al deze meiden hebben geprofiteerd van het ‘gemengd voetbalbeleid’ in de jeugd van de KNVB, de doorstroming via de talententeams naar de eredivisie voor vrouwen en de internationalisering, waardoor veel meiden nu bij Europese topclubs spelen.” Zwitserland is daarom een makkelijk te nemen horde, verwacht Pauw. “Normaal gesproken is Nederland veel beter dan Zwitserland.” Winst is ook wat iedereen verwacht in Nederland. Daphne Koster, voormalig aanvoerster van Oranje, ziet dat het verwachtingspatroon nu anders is ten opzichte van vier jaar geleden, toen Oranje zich, eveneens via de play-offs (tegen Italië), voor het eerst in de historie wist te plaatsen voor een WK. “Er zit druk op”, merkt Koster. “Dat is aan de ene kant goed, want het hoort bij de status die je hebt verdiend, maar het zorgt ook voor extra spanning.”

Klasse Koster onderstreept echter de positieve ontwikkeling die het Nederlandse vrouwenelftal de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. “Vier jaar geleden was er een aantal speelsters van WK-klasse, nu staat er een team van WK-klasse. De top is breder geworden.” Koster geeft als voorbeeld Vivianne Miedema, die vier jaar geleden nog onomstreden was als spits maar nu concurrent ondervindt van Lineth Beerensteyn. “Dat zegt genoeg”, stelt Koster. “Qua niveau liggen de speelsters nu dichter bij elkaar. Dit Oranje hoort daarom ook thuis op het WK.”

